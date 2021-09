Dorfrocker rocken zum Feuerwehrjubiläum in Gronau

Gronau. Ein breites Lächeln hatte Uwe Sänger im Gesicht, als er am Freitag auf der Bühne des Gronauer Festplatzes mit Blick auf Open-Air-Gelände das Publikum begrüßte und die Band Dorfrocker ansagte. Der Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Gronau hatte mit der Jugendwartin Nadine Bickel und dem Organisationsteam anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gronauer Jugendfeuerwehr das Konzert mit den beliebten Musikern aus Unterfranken trotz Corona-Pandemie ermöglicht. Während die Sonne unterging und den Himmel an diesem wunderschönen Spätsommerabend einfärbte, betraten die Dorfrocker die Bühne.

Sofort herrschte Stimmung auf dem Festivalgelände und beim Anblick der vielen Lederhosen und Dirndl müssen sich die bayrischen Gäste, die selbst in Lederhosen ihr Konzert bestritten, sich heimisch gefühlt haben. In ihren Liedern feierten sie das Dorfleben, darunter auch ihr neuster Hit „Der King“, in dem sie die Arbeit der Bauern besingen.

Ein Lob ging an die Organisatoren, die von der Anfahrt mit Parkplatzeinweisung über Corona-Regelungen bis hin zum Heimweg an diesem stimmungsvollen Abend alles bestens geplant hatten. tn/Bild: Neu