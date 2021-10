Dorfmarkt der SKG Zell wie immer ein großer Erfolg

Zell. Markttag im Bensheimer Stadtteil Zell, im Herbst steht ein solcher traditionell im Kalender, und das schon seit mehr als zehn Jahren. Und so auch in diesem Jahr. Es ist die SKG Zell, die den Dorfmarkt organisiert, namentlich führt Brigitte Schneider (Foto) federführend Regie, bei ihr laufen die Fäden zusammen, und sie ist auch selbst mit einem Stand vertreten. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus und im Dorfgemeinschaftshaus hatten 23 Marktteilnehmer am zurückliegenden Sonntag ihre Stände aufgebaut, viele kamen aus Zell, andere aus der näheren Umgebung. Das Interesse war groß, quer durch die Generationen kamen Marktbesucher.

Sie fanden ein vielseitiges Angebot vor, der Bogen war weit gespannt, vieles, was die Natur der Region derzeit hergibt, bis hin zu Kunsthandwerk war zu haben. An einem Stand gab es Marmelade, an einem anderen Schmuck, an wieder einem anderen Schafsfelle, einige Beispiel aus einer langen Reihen. Ein Bummel ist lohnend gewesen, wobei die Veranstalter auf die Einhaltung der Corona-Regeln achteten. Beim Blick über die Veranstaltung zeigte sich Brigitte Schneider bereits am frühen Nachmittag zufrieden mit dem Verlauf und der Resonanz bis dahin. thz/Bild: Zelinger