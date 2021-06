Dorfglocke muss repariert werden

Hochstädten. Viel Applaus bekam Karl Jährling bei der Ortsbeiratssitzung im Hochstädter Haus von Ortsbeiräten und Zuhörern. Seit 62 Jahren läutet Jährling die Dorfglocke im Alten Schulhaus – und zwar immer dann, wenn die Angehörigen dies nach einem Sterbefall wünschen. Begonnen hat er damit im Alter von 16 Jahren. Seit geraumer Zeit aber ist die Glocke still. Sie ist defekt „und wird repariert“, so die Ortsvorsteherin in ihren Mitteilungen.

AdUnit urban-intext1

Die Beteiligung Hochstädtens im kommenden Jahr am hessenweitern Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ steht bereits fest, noch nicht entschieden ist die Teilnahme am Bergsträßer Umweltpreis. Ende Juli läuft die Anmeldefrist aus.

Die zweite Ortsvorsteherin Eine Leserin hat uns aufgrund des ... Die zweite Ortsvorsteherin Eine Leserin hat uns aufgrund des Berichtes über die Sitzung des Ortsbeirats mitgeteilt, dass bereits in den 1990er Jahren eine Frau dem Gremium vorstand. Vom 1. März 1987 bis zum 31. März 1989 war Marion März Ortsvorsteherin von Hochstädten. Sie war die Nachfolgerin von Reinhard Krämer, der krankheitsbedingt sein Amt niederlegen musste. Sabine Hinterkeuser-Freye ist somit die zweite Frau in dem Ehrenamt. Die Kita, die demnächst aufwändig saniert wird, befindet sich in der Alten Schule. gs

In kurzen Statements stellten die Ortsbeiräte zudem ihre gewählten Schwerpunkte vor. Zum Thema Rad- und Fußweg nach und von Auerbach haben Birgit Layer und Sabine Hinterkeuser-Freye Gespräche mit Bürgermeisterin Christine Klein und KMB-Geschäftsführer Frank Daum geführt. Christan Smektala und Hinterkeuser-Freye wollen Natur-, Umweltschutz und Diversität mehr in den Fokus rücken und schlagen eine Baumschutzverordnung für Hochstädten vor. Sie wollen außerdem Kontakt zur Kita aufnehmen. Blühwiesen statt Schottergärten heißt ein weiteres Projekt.

Vereine und Jugend stehen auf der Agenda von Thomas Rettig, Susanne Sartorius wirbt für ein nachhaltiges Zukunftskonzept für das Hochstädter Haus und appelliert an die Bürger, sich zu beteiligen und einzubringen. Sonja Schittenhelm wirbt für eine bessere Beschilderung des Hochstädter Hauses samt Café und Dorfladen auf Nibelungen-, Burgen-, Alemannensteig und im Fürstenlager. Aus der Reihe der Zuhörer kam die Bitte, gegen zugeparkte Bürgersteige aktiv zu werden. Fußgänger seien gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Mit der Ordnungspolizei soll ein Termin vereinbart werden. gs

AdUnit urban-intext2