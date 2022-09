Dorfflohmarkt in Schwanheim

Schwanheim. Die Feuerwehr Schwanheim veranstaltet am Samstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr einen Dorf-Flohmarkt in Schwanheim. Teilnehmen kann man entweder mit einem Tisch im Dorfgemeinschaftshaus oder auf dem eigenen Grundstück in ganz Schwanheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmelden kann man sich bis zum 14. September per Mail bei d.rechel@fw-schwanheim.de. Die Verkaufsstände dürfen nur im eigenen Hof oder Garten aufgebaut werden, nicht auf öffentlichen Flächen – und sollen mit Luftballons gekennzeichnet werden.

Wer für fünf Euro einen Tisch im Dorfgemeinschaftshaus als Verkaufsfläche reservieren möchte, muss sich vorher anmelden. Aufbau ist am 17. September ab 9 Uhr möglich. Am Dorfgemeinschaftshaus wird ein Biergarten mit Essen und Trinken eingerichtet.

Mehr zum Thema Bensheim Ausflug der Fehlheimer Landfrauen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Einsatz Wohnwagen bei Brand in Bensheim zerstört Mehr erfahren

Alle Einnahmen gehen in die Jugendkasse der Feuerwehr, die sich daher über eine Spende der Teilnehmer freuen würde. Diese kann auf das Konto DE04 50950068 0002 146777 bei der Sparkasse Bensheim überwiesen werden.