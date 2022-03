Dorferneuerung Thema bei den Grünen

Bensheim. Die Stadt wurde in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. Das erarbeitete „Integrierte kommunale Entwicklungskonzept“ (IKEK) wurde Ende 2021 von der WI Bank abgenommen. Es ist Thema der nächsten Fraktionssitzung der Grünen am Dienstag (15.).

„Wir Grüne freuen uns, dass jetzt alle Unterlagen vorliegen und die Stadtverordneten Ende März darüber abstimmen können, damit es dann endlich an die Umsetzung gehen und die Förderphase starten kann, denn der Förderzeitraum ist bis 2027 begrenzt“, sagt Fraktionsvorsitzende und Mitglied der Steuerungsgruppe, Doris Sterzelmaier.

„Es ist für uns wichtig, nicht weiter in die Fläche zu wachsen. Dieses Programm sorgt neben der Attraktivierung der Stadtteile, die sich auf die Wiedernutzung von Leerständen oder den Umbau aufgegebener Scheunen in Wohnraum konzentrieren, dafür, weitere Versiegelungen zu vermeiden“, betont Fraktionsvorsitzender Moritz Müller. Das jetzt vorgelegte Entwicklungskonzept beinhaltet auch eine Leerstandserhebung für die Kernstadt und macht Aussagen zur gesamten städtebaulichen Entwicklung und dem Wohnungsbau.

„Es ist gut, dass auch städtische Infrastruktur und Mobilität gefördert werden. So sind auch die Schaffung von Radwegen nach Gronau und Hochstädten ein Projektziel, welches wir unterstützen“, kommentiert Hanns-Christian Wüstner. Nicht unterstützen können die Grünen den Bau der siebenzügigen Kita für Fehlheim und Schwanheim im alten Neckarbett. Es wird im Konzept auf die noch laufenden Planungen und Versäumnisse bei der Bürgerbeteiligung hingewiesen. Inzwischen haben sich beide Ortsbeiräte mit vielen Argumenten eindeutig dagegen positioniert. Es widerspreche dem Grundprinzip des IKEK, das grundsätzlich eine Entwicklung im Innenbereich vorsieht.

Wer Interesse am Dorfentwicklungsprogramm hat, ist in der virtuellen Sitzung am Dienstag ab 20 Uhr willkommen. Es wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten. red