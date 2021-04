Bensheim. Die Erstellung des Integrierten Kommunalen Handlungskonzeptes (IKEK) geht in die Endphase. Das IKEK ist die Grundlage für das, was in den nächsten fünf Jahren in den acht ländlichen Stadtteilen Fehlheim, Hochstädten, Gronau, Langwaden, Schönberg, Schwanheim, Wilmshausen und Zell umgesetzt werden soll.

Alle Bürger erhalten im Rahmen der Konzepterstellung ein letztes Mal die Möglichkeit, sich aktiv bei der Dorfentwicklung einzubringen. Das vorgesehene zweite Bürgerforum wird nicht wie geplant vor Ort stattfinden können – die aktuelle Corona-Lage lässt das nicht anders zu. Aus diesem Grund wird es ein weiteres Beteiligungsformat im digitalen Raum geben.

Vom 16. bis 25. April

Über die Homepage der Dorfentwicklung (http://dorfentwicklung-bensheim.de/mitmachen/) gibt es ab 16. bis zum 25. April die Möglichkeit, Maßnahmen, die in das IKEK einfließen sollen, einzusehen sowie diese zu bewerten und letzte Kommentare für den „Feinschliff“ abzugeben.

Genaue Informationen zum Format und dem zum Einsatz kommenden Tool „Padlet“, das vielen Eltern und Schülern bekannt sein dürfte, werden auf der Homepage zur Verfügung gestellt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung weiter. Neben der Beteiligung über den PC ist es außerdem von unterwegs möglich, sich zu den Vorhaben zu äußern. Möglich macht dies die dazugehörige App.

Weitere Informationen dazu werden ebenfalls auf der Homepage zu finden sein. Diese werden einige Tage vor dem Start der eigentlichen Beteiligung dort eingestellt. ps