Bensheim. Die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen geht mit einer Doppelspitze in die neue Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier (Bild) wurde bei der konstituierenden Sitzung in geheimer Abstimmung wiedergewählt.

AdUnit urban-intext1

Gleichberechtigter Fraktionsvorsitzender ist der bisherige Fraktionsgeschäftsführer Moritz Müller (Bild), der dem bisherigen Fraktionsvorstand bereits angehörte. Beide wurden einstimmig bei je einer Enthaltung gewählt. Als Stellvertreterin wurde Kira Knapp gewählt, die neu in der Stadtverordnetenversammlung ist. Mit ihr bildet Jochen Kredel, der schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender war, das neue Stellvertreter-Duo. Somit sind Neue und Erfahrene sowie Junge und Alte im Fraktionsvorstand der Grünen in Bensheim vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kalb und Fendler nicht mehr dabei

Im Anschluss an die Konstituierung wurden die ausscheidenden Gremienmitglieder und Aktiven im digitalen Teil der Sitzung geehrt. Besonders gedankt wurde Peter E. Kalb für sein außergewöhnliches Engagement für die Stadt, vor allem im Bereich der Erinnerungskultur und im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Kalb ist seit 2006 für die Grünen Mitglied im Magistrat der Stadt Bensheim. Sein Amt läuft mit der Neuwahl des Magistrats in der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung aus.

Wolfram Fendler, langjähriger Stadtverordneter und Urgestein der Bensheimer Grünen, gehört der neuen Stadtverordnetenversammlung nicht mehr an. Ebenso wird auch Christoph von Fumetti nach vielen aktiven Jahren in der Politik nicht mehr dem Ortsbeirat Auerbach angehören.

AdUnit urban-intext2

Gundula Kirsch-Wohlfarth beendet ihre Tätigkeit als Fraktionskassenwartin. Für das ehrenamtliche und politische Engagement und die viele Zeit im Einsatz für grüne Ziele haben sich die Grünen bedankt und wünschen alles Gute für die Zukunft.

Besseres Arbeitsklima erwünscht

„Als zweitstärkste Kraft und Gewinner der Kommunalwahl werden jetzt die Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien und Wählergemeinschaften geführt“, schreiben die Grünen. Ziel sei es, einen neuen politischen Stil, ein besseres Arbeitsklima und eine gemeinsame Zusammenarbeit zur Lösung der vielen anstehenden Baustellen in der Stadt zu finden.

AdUnit urban-intext3

Für die neue Stadtverordnetenversammlung wird eine der ersten Aufgaben die Verabschiedung des Haushaltes 2021 sein. Hierzu sei es zunächst notwendig, dass der Magistrat zügig den Haushaltsplan-Entwurf vorlegt und sich dann eine Mehrheit für den Haushalt finde.

AdUnit urban-intext4

Die Fraktion der Grünen trifft sich in dieser Woche in nicht-öffentlicher Sitzung, um über Organisatorisches sowie die Vertretung in den Gremien zu sprechen, heißt es abschließend. red