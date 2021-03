Bensheim/Mohács. Seit September des vergangenen Jahres ist Gábor Pávkovics als Mohácser Bürgermeister im Amt. Damals hat er Ferenc Csorbai – wie zu erwarten war – nach nur einjähriger Tätigkeit abgelöst.

AdUnit urban-intext1

Gábor Pávkovics, ist 51 Jahre alt und war bis zu seiner Wahl Vizebürgermeister in Bensheims ungarischer Partnerstadt. Der studierte Ökonom gehört der Fidesz an, war seit 1998 (dem Jahr als sein Vorvorgänger József Szekó zum ersten Mal Bürgermeister wurde) ohne Unterbrechung Stadtverordneter im Stadtparlament.

Er hat im Bank- und Finanzwesen gearbeitet, und war Geschäftsführer eines Finanzinstituts. Er war in der Komitatsversammlung als Abgeordneter und als Ausschussvorsitzender tätig. Pávkovics ist verheiratet, hat vier Kinder und einen Enkel.

Bei der Bürgermeisterwahl am 20. September 2020 waren 15.335 Mohácser Bürger zur Wahl aufgerufen, 8446 gaben ihre Stimme ab (55,07 Prozent). Auf den neuen Bürgermeister Pávkovics entfielen 4708 Stimmen (56,44 Prozent), auf Ferenc Csorbai, der der MSZP angehört (der ungarischen sozialistischen Partei (Magyar Szocialista Párt) kamen 3369 Stimmen (40,39 Prozent), und auf Csilla Bernáth, die für die Partei: Mi Hazánk (Unsere Heimat) kandidierte, entfielen 265 Stimmen (3,18 Prozent).

AdUnit urban-intext2

Dieser Tage bot sich die Gelegenheit zu einem längeren Telefongespräch mit Bürgermeister Pávkovics.

Herr Bürgermeister, man sagt, Sie seien unter Bürgermeister József Szekó schon der „Kronprinz“ und der Wunschkandidat als Nachfolger gewesen. Führen Sie seine erfolgreiche Arbeit jetzt fort?

AdUnit urban-intext3

Pávkovics: Ich fühle mich durch diese Bezeichnung geehrt, aber zum Glück leben wir in einer Demokratie, so werden Titel und Positionen nicht vererbt. Mit Bürgermeister József Szekó haben wir mehr als zwei Jahrzehnte lang wirklich viel für die Entwicklung Mohács’ gearbeitet. Als Stadtverordneter und Ausschussvorsitzender nahm ich an den Vorbereitungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen teil. Es gab kaum eine Frage, worüber er und ich nicht gleicherweise gedacht hätten.

AdUnit urban-intext4

Er bat mich regelmäßig um meine Meinung und zählte auf meine Ratschläge. Wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Wahrscheinlich hat er deshalb in mir die Fähigkeit und das gesehen, meinen Mann als Bürgermeister zu stehen, wenn es sich einmal so ergeben sollte.

Dies wurde ja auch von Szekós Tochter Zsófia bestätigt.

Pávkovics: Sie sagte, es sei immer der Wunsch ihres Vaters gewesen, dass ich ihn eines Tags beerbe. Übrigens im vergangenen Herbst bei den Kommunalwahlen erhielt Zsófia Szekó mehr Stimmen in ihrem Wahlkreis als alle Gegenkandidaten zusammen. So wurde sie Stadtverordnete im Stadtparlament. Aber das Wichtigste ist vielleicht, dass fast 60 Prozent der Wähler im September 2020, als sie tatsächlich mehrere Bürgermeisterkandidaten zur Auswahl hatten, der Meinung waren, dass ich für das Amt am besten geeignet bin. Mein Ziel ist selbstverständlich die Arbeit fortzusetzen, die Bürgermeister József Szekó begann und die nach seinem unerwarteten Tod für ein Jahr festgefahren war. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch für die Menschen in Mohács immer deutlicher wird.

Was sind die derzeit wichtigsten Themen, die in Mohács angepackt werden müssen?

Pávkovics: Die Instandhaltung von Straßen und Gehsteigen gibt uns ständig Arbeit, während das bemerkenswerte Radwegenetz der Stadt weiter ausgebaut wird. Jeder, der uns zum ersten Mal besucht, ist normalerweise überrascht, wie viele Menschen in Mohács Fahrrad fahren. Dabei ist das seit hundert Jahren so. Es begann lange, bevor sich die bewusste grüne Denkweise verbreitete. Hier ist das Fahrrad wirklich eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel, deshalb legen wir großen Wert auf den Komfort und die Sicherheit der Radfahrer.

Ein Wort zur Infrastruktur, zum Wohnraum für sozial Schwache und zur Arbeitslosigkeit in Mohács.

Pávkovics: Die Infrastruktur der Stadt ist grundsätzlich in Ordnung, aber in den Randgebieten, die ein ländlicheres Gesicht zeigen, wie im Ortsteil Szhegy (auf deutsch „Weinberg“), haben wir noch einiges zu tun. Dort versuchen wir, die Lebensbedingungen mit Entwicklungsprojekten zu verbessern. Dazu muss man wissen, dass es sich um einen Stadtteil handelt, in dem ursprünglich kleinere Weinberghäuschen standen, teilweise sogar ohne Leitungswasser und oder Strom. Einige Leute fingen an, diese als Wohnung zu nutzen, andere haben alte Häuser renoviert oder neue gebaut, was natürlich Ansprüche mit sich brachte.

Ansonsten stehen Bedürftigen Sozialwohnungen zu ermäßigtem Mietpreis zur Verfügung. In den letzten Jahren haben wir mehrere solcher Wohnungen umfassend modernisiert. Tatsache ist jedoch, dass wir nicht sofort jedem Bewerber eine Wohnung anbieten können. Thema Arbeitslosigkeit: Ich bin der Meinung, dass fast jeder, der will, einen Job in Mohács finden kann. Die Arbeitslosenquote liegt bei etwa sieben Prozent, was aus der Perspektive der Unternehmen, die sich bei uns niederlassen möchten, sogar als ideal bezeichnet werden kann.

Haben Sie die Ansiedlung von neuen Firmen, Unternehmen, Industrie geplant?

Pávkovics: Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, in Mohács zu investieren. Die Erweiterung unseres mit voller Infrastruktur ausgerüsteten Industrieparks wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen. Zusätzlich zu unserem Hafen, der zum Laden von Sturzgut und Getreide geeignet ist, wird bald ein öffentlicher Hafen für Container und Stückgut gebaut.

Die wirtschaftliche Position von Mohács wird durch Intermodalität, das heißt durch den Kreuzungspunkt von Straße, Wasserstraße und Eisenbahn sowie die relative Nähe der Autobahn und zweier Flughäfen, erheblich gestärkt. Ich denke, Bensheim ist hierfür ein ermutigendes Beispiel, da die Stadt, dank ihrer Lage, die Vorteile der Verbindung zwischen Frankfurt und Stuttgart genießt, während sie selbst nicht zu einer großen Industriestadt geworden ist. Dazu kommt noch, dass sowohl Heidelberg als auch Mannheim leicht zu erreichen sind.

Haben Sie Ideen, wie Mohács für junge Menschen noch attraktiver werden kann?

Pávkovics: Ich werde alles dafür tun, dass eine Universität oder eine Hochschule bestimmte Ausbildungskurse in Mohács anbietet. Dies könnte junge Menschen dazu bewegen, die Stadt nicht zu verlassen, oder Mohács für andere junge Leute attraktiver machen. Ich glaube nämlich, dass vieles in den Bereichen Wohnen, Bildung, Gesundheitswesen, Sport, Kultur und Erholung vorhanden ist, damit man in Mohács ein sicheres, ausgeglichenes und inhaltsreiches Kleinstadtleben führen kann.

Seit Jahren ist im Gespräch, dass in Mohács eine Brücke über die Donau gebaut werden soll. Wie weit sind die Planungen gediehen?

Pávkovics: Die Donaubrücke würde die Krönung unserer laufenden und geplanten Entwicklungsprojekte bedeuten. Ministerpräsident Viktor Orbán und der zuständige Minister erklärten ebenfalls, dass es im Rahmen eines größeren Verkehrsentwicklungskonzepts eine Brücke in Mohács geben werde. Es ist vorgesehen, die Anlage bis zum 29. August 2026, dem 500. Jahrestag der Schlacht bei Mohács, fertigzustellen. Bürgermeister Szekó war nicht untätig: Er setzte sich für die Umsetzung ein und holte eine Reihe von Genehmigungen ein. Ich hoffe, dass alles reibungslos verläuft und keine Sandkörner ins Getriebe gelangen. Deshalb treffe ich mich regelmäßig mit Fachleuten und Entscheidungsträgern und verhandle mit ihnen. Die Investitionskosten von rund 280 Millionen Euro werden vom ungarischen Staat finanziert.

Wie können die partnerschaftlichen Beziehungen von Mohács, speziell die Partnerschaft mit Bensheim, nach der Corona-Pandemie noch effizienter gestaltet werden?

Pávkovics: Ich wünschte, wir wären schon so weit, dass die Pandemie Geschichte ist. Mohács hat sieben Städteverschwisterungen, und ohne Zweifel ist die Partnerschaft mit Bensheim eine der intensivsten. Wir können dem früheren Bürgermeister Georg Stolle nicht dankbar genug sein, dass er damals diesen Weg betreten hat. Dank gebührt seinen Amtsnachfolgern, aber auch den Vereinen, insbesondere dem Freundeskreis, dass wir nach mehr als dreißig Jahren voneinander wissen, uns austauschen und treffen. Die Einbeziehung der jüngeren Generation, gemeinsame Projekte, und Medienberichte aus beiden Städten, könnten eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Steigerung der Effizienz der partnerschaftlichen Beziehungen spielen, weil Bensheim ein Teil von uns geworden ist, und ich das Gefühl habe, dass wir ein Teil von Bensheim geworden sind.