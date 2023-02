Dokument der Zeitgeschichte zurück im Bensheimer Stadtarchiv

Bensheim. Was ist Heimat? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ in ihrer Ausstellung „Heimat. Eine Suche“: Im Bonner Museum war vom Dezember 2021 bis Anfang Januar 2023 auch die Patenschaftsurkunde Bensheims mit der Stadt Arnau an der Elbe zu sehen. Nun ist die Leihgabe wieder in die Hände Claudia Sosniaks zurückgekehrt.

Die Leiterin des Stadtarchivs Bensheim freut sich, dass zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Urkunde im Museum für deutsche Zeitgeschichte besichtigen konnten, bevor Rolf Merkes Pereira von einer speziellen Transportfirma das Exponat wohlbehalten wieder nach Bensheim transportierte. Noch im Mai 2022 hatten Bensheimer Geschichtsbegeisterte die Ausstellung in Bonn besucht.

Nachdem die Stiftung die Urkunde aus dem Jahr 1956 im Februar 2021 vergangenen Jahres beim Stadtarchiv angefragt hatte, ging das „Objekt“ noch im selben Jahr auf Reisen in die ehemalige Bundeshauptstadt. Das historische Schriftstück ist Zeugnis einer intensiven Auseinandersetzung um das Thema „Heimat“ in Deutschland, die bis heute andauert.

1956 übernahm Bensheim die Patenschaft für Arnau im heutigen Tschechien, da viele der von dort vertriebenen „Sudetendeutschen“ nach dem Zweiten Weltkrieg an der Bergstraße lebten. Mit der Patenschaft war die Aufgabe verbunden, „ostdeutsche Kulturwerte“ zu pflegen – alle Überlieferungen und Erinnerungsstücke an Arnau zählten dazu.

Grund genug, die Urkunde als Leihgabe einem der wichtigsten Museen für deutsche Zeitgeschichte zur Verfügung zu stellen. Denn die Bonner Ausstellung thematisierte Vertriebene und ihren Umgang mit der alten und möglichen neuen Heimat.

Die Verbindung Bensheim und Arnau/Hostinné ist dabei insofern spannend, da aus einer Patenschaft eine Partnerschaft zwischen den beiden Städten wurde. ps