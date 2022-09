DLRG-Preis für die Scholl-Schule

Bensheim. Sinkende Zahlen sicher schwimmender Kinder, steigende Ertrinkungszahlen und Hallenbadschließungen auf der einen Seite, hoch motivierte und engagierte Lehrkräfte und Ehrenamtliche auf der anderen Seite: Zu diesem Ergebnis ist die Tagung „DLRG und Schule“ gekommen, die jetzt in Mannheim stattfand.

Vertreter der Schulen und in der Schwimmausbildung tätige Übungsleiter aus dem gesamten Bundesgebiet diskutierten über Ausbildungskonzepte für „sichere Schwimmer“ und deren Umsetzung in der Praxis.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von elf Schulen für ihre Ansätze und Projekte, Schülern das Schwimmen beizubringen und zu festigen. Die Geschwister-Scholl-Schule erhielt einen Sonderpreis mit Förderpreis. DLRG-Bundesbeauftragter Maximilian Röhr überreichte den Preis an die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe – sie war die Größte der Einrichtungen, die sich um einen Preis beworben hatten.

Röhr verwies in seiner Laudatio auf den hohen Anteil an Schülern an der GSS, die durch einen Migrationshintergrund oder den Integrationsbedarf eine besondere Herausforderung für Schulsportleiterin Inga Lemke und ihr Lehrerteam in die Umsetzung eines Schwimmunterrichts darstellen. Viele der Fünftklässler könnten noch nicht oder nur schlecht schwimmen, wenn sie an die weiterführende Schule kommen.

Dem begegnet das Kollegium der Geschwister-Scholl-Schule mit 21 aus- und fortgebildeten Pädagogen, die für Schwimmunterricht und Projekte eingesetzt werden können. Schwimmen wird als wichtige kulturelle Eigenschaft, so Röhr, nicht nur ab Jahrgangsstufe fünf gelehrt, sondern auch in Mittel- und Oberstufe weiterverfolgt.

Durch eine Kooperation mit der DLRG-Ortsgruppe Bensheim, die mit Ausbildern und Fachkunde die Schule unterstützt, können so hunderte von Schülern jährlich von einer Steigerung ihrer Wassersicherheit profitieren. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Integrationsbedarf erführen so eine bessere Betreuung. Gleichzeitig wies Schulsportleiterin Inga Lemke auf den oft nur schwer zu stillenden Bedarf an Wasserflächen in geeigneten Schwimmbädern sowie das Erfordernis von Baderegeln in unterschiedlichen Sprachen hin.

„Diesen Bedarf hat die DLRG erkannt und strebt die Entwicklung weiterer Übersetzungen und Versionen in einfacher Sprache der bereits in über 30 Sprachen vorliegenden lebensrettenden Verhaltenshinweise an“, so Achim Wiese, stellvertretender Leiter Verbandskommunikation im DLRG-Präsidium. red