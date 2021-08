DJs senden aus dem Pegasus in Bensheim

Bensheim. Unter dem Motto „Virtual DJ-Variety“ (deutsch etwa: Virtuelle DJ-Vielfalt) stellt das Varieté Pegasus einen weiteren DJ-Live-Stream auf die Beine. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Pegasus-Macher Heike Grammbitter und Thorsten Dewald gemeinsam mit Jasmin Mölter, Timo Karcher und 17 DJs diese Veranstaltung als ein Zeichen für die Eventbranche ins Leben gerufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der durch die Corona-Pandemie stark gebeutelten Branche hat sich vieles getan. In diesem Jahr hat sich das neu gegründete Webradio von Jasmin Mölter und Timo Karcher wieder mit dem Pegasus-Team zusammengetan, um am Samstag (7.) von 17.30 bis 2 Uhr live aus dem Pegasus zu senden. Das musikalische Programm und die DJs werden vom Webradio DJpoint zusammengestellt. Hier ist der Name Programm, Musik wird von DJs gemixt, Sendungen werden von ihnen moderiert. Das Webradio ist seit Ende 2020 auf Sendung und bietet unterschiedlichste Musikrichtungen rund um die Uhr an.

Am Samstag wird der DJ-Live-Stream aus dem Pegasus auf www.djpoint.de übertragen. Der Stream steht kostenlos zur Verfügung und eine Registrierung ist nur erforderlich, wenn man aktiv beim Chatten dabei sein möchte. „Darüber würden sich die DJs sehr freuen und empfehlen allerdings, die Registrierung im Vorfeld durchzuführen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein ganzes Team war mit den Vorbereitungen beschäftigt und wird am Samstag im Einsatz sein. Eine besondere Freude für die Macher ist die Teilnahme des bekannten DJs Eric SSL (Moderator der Pegasus Late-Night-Show). Der vom Sender Sunshine live bekannte Moderator ist nicht nur als DJ aktiv, sondern wird zusätzlich zwischen den Auftritten der Akteure gemeinsam mit Jasmin Mölter die teilnehmenden DJs interviewen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das Pegasus-Team, Timo Karcher, Jasmin Mölter und alle Beteiligten sind sich sicher, dass es ein abwechslungsreicher Abend wird und für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird – ob jung oder alt“. heißt es weiter.

DJpoint ist ein nichtkommerzielles Radio, momentan sind rund 30 DJs und Moderatoren an diesem Projekt beteiligt, die sich sowohl mit Musik und Sendungen als auch mit persönlichen Fähigkeiten wie etwa im Bereich IT, Design, Marketing oder in Bezug auf technische Themen oder handwerkliche Fähigkeiten einbringen. Beim Livestream am 7. August wird DJpoint sich im Dutzend präsentieren: Eine DJane und elf DJs werden an den Turntables stehen. red