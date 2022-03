Diversität und Rassismus

Bensheim. „Diversität bedeutet Vielfalt im Sinne der Unterschiedlichkeit von Menschen in Bezug auf Lebens- und Arbeitsformen, sowie im Hinblick auf verschiedene Identitätsmerkmale“, schreiben die Veranstalter des monatlich tagenden Diskussionsforums Grüne Runde. Das nächste Treffen ist am Montag, 4. April, um 19 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während ursprünglich Wirtschaftskreise diesen Ansatz verfolgten, um Effizienz- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern, ginge der weiterführende Ansatz auf die Gleichstellungskämpfe der 1950er bis 1970er Jahre zurück.

Machtverhältnisse thematisieren

© Veranstalter

Im Mittelpunkt stehe nun die Absicht, die Vielfältigkeit individueller Ressourcen anzuerkennen, Formen der Ungleichbehandlung entgegenzuwirken und Gleichstellung zu verwirklichen. Damit seien eben auch Machtverhältnisse und Privilegien zu thematisieren. Diversität gehe einher mit dem Bewusstsein über Barrieren und Ausschlüsse und dem Willen, diese abzubauen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben den vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützten Merkmalen Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion/Weltanschauung und sexuelle Identität gehe es in einer erweiterten Perspektive auch um Dimensionen wie Einkommen, soziale Herkunft, Familienstand/Elternschaft, Ausbildungsweg und geografische Herkunft.

Simone Traore-Göttlich (Bild) arbeitet nach dem Studium der Angewandten Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung der arabischen Region heute im Vertrieb. Lange Auslandsaufenthalte haben zu ihrem Engagement bei der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen beigetragen, die sie bereits als 16-Jährige begann.

Seit 2018 ist sie Mitglied der Bergsträßer Initiative „Vielfalt.Jetzt“ und seit 2021 Vorstandsmitglied des Familienverbandes binationale Familien und Partnerschaften in Frankfurt. Außerdem vertritt sie die Grünen im Ortsbeirat West.

Familie, Arbeit oder Schule

„Deutschland hat eine diverse Gesellschaft. Die nähere Betrachtung von Diversität zeigt viele positive Aspekte, jedoch stößt man gleichzeitig bei genauer Betrachtung auch auf Ausgrenzungen und Rassismus. Darüber müssen wir in der Politik, in der Gesellschaft – egal ob in der Familie oder auf der Arbeit als auch in der Schule – sprechen“, betont Göttlich-Traore, die verheiratet ist und zwei Kinder hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sie wird am Montag, 4. April, um 19 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof zunächst Beispiele für Diskriminierung und Rassismus aufzeigen und dann mit den Anwesenden ins Gespräch über Lösungsansätze kommen.

Coronabedingt ist der Teilnehmerkreis begrenzt, um Anmeldung unter PeterLotz9@googlemail.com wird gebeten. Es gilt laut Veranstalter die 2 G-Plus-Regelung. red