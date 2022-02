Diskussion über Asylrecht

Bensheim. Unter dem Titel „Wie viel Mitleid hat das Recht?“ lädt das Diskussionsforum Grüne Runde zur Matinee am Sonntag, 13. Februar, ins Parktheater ein. Zu Gast ist die bayerische Verwaltungsrichterin Dr. Gabriele Wiesend, die mit den Teilnehmern über das Asylrecht in Deutschland diskutieren wird.

Die Veranstalter bitten Besucher der Matinee darauf zu achten, dass die 2 G-Plus-Regelung gilt. Danach haben nur vollständig geimpfte oder genesene Personen Zutritt, die zusätzlich das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorlegen können. Für Personen mit Auffrischimpfung (Booster) entfällt die zusätzliche Testpflicht bei 2 G-Plus.

Bei dieser Veranstaltung im Rahmen des monatlich tagenden Diskussionsforum Grüne Runde geht es beispielsweise auch um folgende Fragen:

Wer ist beispielsweise wegen politischer Aktivitäten oder religiöser Verfolgung im Herkunftsland besonders schutzbedürftig? Wie glaubhaft ist die Fluchtgeschichte?

Welche Rolle spielen Schleuserbanden?

Kann nach rechtskräftiger Ablehnung eine Rückführung erfolgen?

Welche Bedeutung hat der sogenannte „Spurwechsel“ vollziehbar ausreisepflichtiger Asylbewerber etwa über die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung in den deutschen Arbeitsmarkt?

Der (Aus-)Blick in die anvisierten Neuregelungen des Koalitionsvertrages wirft hierzu weitere Fragen auf, heißt es in der Ankündigung. Ein durchaus schwieriges Thema, dem sich Gabriele Wiesend, die langjährige Kammervorsitzende am Verwaltungsgericht Bayreuth und Universitätsdozentin stellen wird.

„Wir rechnen mit einer sehr spannenden Diskussion und laden herzlich ins Eysoldt-Foyer ein. Der Eintritt ist frei“, betonen die Veranstalter. red