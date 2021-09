Bensheim. Im Rahmen der Fairen Wochen 2021 und im Vorfeld der Bundestagswahl bietet der Weltladen Sankt Georg seinen Kunden die Gelegenheit, sich von den Direktkandidaten des Kreises Bergstraße persönlich bedienen zu lassen und sie über ihre Position zu Themen der globalen Entwicklung und globalen Gerechtigkeit zu befragen.

Den Anfang macht Michael Meister von der CDU, der am morgigen Samstag (11.) zwischen 12 und 13 Uhr an der Kasse des Weltladens (neue Raume Am Wambolterhof 7) stehen wird. red