Bensheim. Die SPD-Fraktion trifft sich am heutigen Dienstag (2.) wie gewohnt über Zoom. Im Fokus der Sitzung steht die dringend notwendige Digitalisierung der Verwaltung im Rathaus. „Die Stadtverordnetenversammlung musste in der letzten Sitzung quasi notgedrungen die Anmietung von Räumlichkeiten in der Kirchbergstraße 25 zur Auslagerung von Teilbereichen im Rathaus beschließen. Hier kommen Gesamtkosten von fast 300 000 Euro auf die Stadt zu. Diese Kosten hätten mit einer zeitgemäßen Ausstattung und Digitalisierung vermieden werden können“, bemängelt Fraktionsvorsitzende Eva Middleton.

AdUnit urban-intext1

Der digitale Zugang zu Dienstleistungen werde in Zukunft eine zunehmend wichtigere Rolle für Einwohner Bensheims spielen. Die Sozialdemokraten betonen, dass auch die Beantragung aller wichtigen Dienstleistungen online möglich sein sollte, da viele Vorgänge in digitaler Form kostengünstiger und effizienter bearbeitet und ausgeführt werden könnten.

Durch das Online-Zugangsgesetz von 2017 und die landesweiten Umsetzungsrichtlinien dazu ist die Stadtverwaltung Bensheim verpflichtet, bis Ende 2022 eine beträchtliche Zahl von Verwaltungsdienstleistungen in digitaler Form anzubieten und zu realisieren.

Die Sozialdemokraten sehen dies für die Stadtverwaltung wie auch die gesamte Stadtgesellschaft als eine erhebliche Herausforderung, aber auch eine Chance, die von den politischen Parteien und Gremien mit Sachverstand unterstützt und begleitet werden müsse.

AdUnit urban-intext2

In ihrer Fraktionssitzung wird sich die SPD genauer mit diesem Thema beschäftigen und gemeinsam Positiv-Beispiele aus anderen Kommunen betrachten. red