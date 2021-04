Digitaler Yoga-Kurs für Schwangere

Bensheim. Am Montag (19.) startet das Familienzentrum Bensheim einen digitalen Yoga-Kurs für Schwangere und hat noch freie Plätze.

Im Schwangerschafts-Yoga werden verschiedene Körperhaltungen (Asanas), Atemübungen, und Entspannungstechniken gelehrt, die speziell auf die Bedürfnisse der werdenden Mütter abgestimmt sind. „Die Teilnehmerinnen gelangen in ein Stadium von körperlicher Kräftigung, mentalem Gleichgewicht, Ruhe und Selbstbewusstsein, und schaffen eine Verbindung zu dem heranwachsenden Leben in sich“, heißt es in der Ankündigung.

Der Kurs ist geeignet für Schwangere ab der zwölften Woche, auch ohne Vorkenntnisse. Der Kurs findet acht Mal montags von 18.30 bis 19.45 Uhr statt und ist kostenpflichtig. red