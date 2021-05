Digitaler Yoga-Kurs

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet ab dem 18. Mai einen weiteren digitalen Yogakurs an. Yoga am Dienstagabend findet zehnmal dienstags von 19.30 bis 21 Uhr statt. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben.

Yoga ist eine gute Methode, Körperhaltungen (Asanas) in Verbindung mit dem Atem zu üben, heißt es in einer Pressemitteilung. Yoga kräftigt den Körper, fördert die Beweglichkeit und das Gleichgewicht. In Verbindung mit einem ruhigen Atemfluss könne das zu mehr Gelassenheit, innerer Balance, zu mehr Vitalität und Lebensfreude im Alltag führen. Die einzelnen Übungen (Asanas) werden präzise angeleitet und achtsam ausgeführt.

Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum unter Telefon 06251/8053110 oder per Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red