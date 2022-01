Digitaler Neujahrsempfang am Sonntag

Bensheim. Die Bensheimer Grünen laden für Sonntag (30.) zum digitalen Neujahrsempfang ein. Das Thema lautet: „Quo vadis? Digitalisierung in Bensheim“. Wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Was sind die großen Trends? Welche Pläne verfolgt die neue Regierung und was wird oder soll in Bensheim passieren? Wo gibt es Probleme, was funktioniert bereits gut? Diese und weitere Fragen sollen dabei diskutiert werden. „Gerade die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Digitalisierung mehr als nur WhatsApp oder Onlineshopping ist“, heißt es in der Einladung.

Zu Gast beim digitalen Neujahrsempfang ist Torsten Leveringhaus, Mitglied der Grünen im Hessischen Landtag und Sprecher für Digitales und Datenschutz der Landtagsfraktion sowie Obmann im Ausschuss für Digitales und Datenschutz.

Interessierte sind eingeladen, an der digitalen Veranstaltung über Zoom teilzunehmen, Beginn ist am Sonntag um 11 Uhr. Gemeinsam möchte man mit den Teilnehmern mit einem Glas Sekt auch noch auf das neue Jahr anstoßen. red

Info: Beitreten kann man über folgenden Link: https://bit.ly/3Hebb1u Meeting-ID: 83949835513, Kenncode: 598425