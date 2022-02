Digitale Traumreise

Bensheim. Gemeinsam mit dem Familienzentrum lädt die Stadtbibliothek Kinder von drei bis sechs Jahren zur nächsten „Traumreise“ ein, die am Montag, 7. Februar, um 15.30 Uhr als Online-Veranstaltung stattfindet.

Im Reich der Phantasie können die kleinen Gäste Entspannung finden. Begleitet und unterstützt werden sie dabei durch kindgerechte Übungen und Musik. Lesepatin Evelyn Dingeldein gestaltet die „Traumreise“ rund um das stärkste Gefühl der Welt und bringt dazu die berührende Geschichte „Liebe“ von Corrinne Averiss mit in die Stadtbibliothek.

„Emma ist umgeben von Liebe. Sie liebt ihre Mama, ihren Papa, ihren Bruder Ben und ihren Hund Krümel. Und wenn sie Oma und Opa besucht, ist die Liebe, die sie beim letzten Mal dort gelassen hatte, auch noch da. Als Emma eingeschult wird, fragt sie sich, ob die Liebe ihrer Familie sie auch in der Grundschule noch erreichen wird. Da erklärt ihre Mama ihr, dass Liebe wie eine Schnur ist – sie verbindet zwei Menschen, egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Es gibt alte Schnüre, neue Schnüre und Schnüre, die ganz weit reichen. Und das wichtigste: Eine Schnur kann sich mal verheddern oder dehnen, aber sie wird niemals wirklich reißen.“

Die Kinder können die Vorlesestunde im geschlossenen digitalen Format erleben. Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass bei der „Traumreise“ ein wenig Platz für die Übungen von Vorteil ist.

Interessierte melden sich bis zum Sonntag (6.) per Mail an bibliothek@bensheim.de, um die Zugangsdaten für die Onlineveranstaltung zu erhalten. Diese werden am Veranstaltungstag im Laufe des Vormittags versendet.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite der Stadtkultur Bensheim. ps

