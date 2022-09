Das Sanner-Forum geht weiter: Am Donnerstag (8.) um 18.30 Uhr wird der Journalist Thomas Schulz in Auerbach sein Buch „Zukunftsmedizin – Wie das Silicon Krankheiten besiegen und unser Leben verlängern will“ vorstellen, das es 2018 kurz nach seinem Erscheinen in die Bestsellerliste geschafft hatte. Die Veranstaltung findet in der Schillerstraße 80 statt.

Darin schreibt der Autor über

...