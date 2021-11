Digitale Jobbörse an der Kübel-Schule war ein Erfolg

Bensheim. Was mache ich nach der Schule? Welcher Berufsweg ist der richtige für mich? Eine Antwort auf diese Fragen zu finden, stellt für viele Jugendliche eine Herausforderung dar. Das gilt besonders in Zeiten, in denen direkte Erfahrungen durch Corona-Auflagen erschwert sind. Umso wichtiger ist es, junge Menschen bei dieser Entscheidung zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Karl-Kübel-Schule (KKS).

Vor diesem Hintergrund fand jüngst wieder die Jobbörse statt. 43 Unternehmen, Hochschulen und Universitäten, Institutionen, Behörden und ehemalige Schüler präsentierten ihre Branchen und Ausbildungs- oder Studienangebote und kamen mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch.

Da das lange im Voraus festgelegte Datum in die Corona-Präventivwochen des Landes Hessen fiel, entschied sich das Organisationsteam um den Schulkoordinator für Berufliche Orientierung, Christian Lannert, dazu, diese Jobbörse digital stattfinden zu lassen. Mit rund 100 Gästen und Lehrkräften sowie 1100 teilnehmenden Schülern der Berufsfachschule, der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums war dies die größte digitale Veranstaltung, die je an der KKS stattgefunden hat. „Die digitalen Strukturen zu schaffen, um eine solche Großveranstaltung zu stemmen, und zugleich eine individuelle, persönliche Betreuung der präsentierenden Organisationen sowie der Lernenden zu gewährleisten, war eine große organisatorische und technische Herausforderung“ so Ingo Arndt, Mitglied der Schulleitung an der KKS.

Am Ende der halbtägigen Veranstaltung zeigte sich, dass sich die intensive Vorbereitung gelohnt hatte und die Jobbörse 2021 auch digital ein voller Erfolg war. Ermöglicht wurde sie durch die digitale Infrastruktur, die der Kreis Bergstraße seinen Schulen zur Verfügung stellt, die Arbeit des Jobbörse- und Technikteams und vor allem durch die Bereitschaft der Gäste und der Schulgemeinde, sich auf die Herausforderungen des neuen Formats einzulassen und wo erforderlich auch die eigenen Endgeräte hierfür zu nutzen.

So zeigten die Schülerstimmen nach der Veranstaltung, dass die digitalen Angebote und Vorträge als zielführend, praxisnah und kommunikativ empfunden wurden.

„Ich persönlich fand die Jobbörse sehr sinnvoll und hilfreich. Ich möchte nach der Schule studieren und habe mich daher über Hochschulen und Universitäten in der Nähe informiert und habe dabei auch viel Unterstützung angeboten bekommen. Am besten fand ich, dass Studenten anwesend waren, die über ihre Erfahrungen berichten konnten und uns somit einen sehr realitätsnahen Einblick in ihren Alltag gegeben haben“, berichtet ein Schüler.

„Mir hat die Jobbörse sehr gut gefallen, vor allem die Veranstaltung des Finanzamts. Es gab Informationen über die Ausbildung und über das Studienzentrum während der dualen Ausbildung. Ich fand auch, dass die Jobbörse digital auf Distanz funktioniert hat, weil man die Präsentation gut sehen konnte, den Vortragenden gut folgen und man gut die Möglichkeit hatte, Fragen zu stellen. Für mich hat sich der Tag sehr gelohnt für meinen weiteren Berufsweg“, meint eine Schülerin.

Gute berufliche Orientierung, die jungen Menschen einen erfolgreichen Übergang in die Zeit nach der Schule ermöglicht, lebe von praxisorientierten, authentischen Informationen über die Arbeitswelt und zugewandte, persönliche Kontakte, betont Koordinator Christian Lannert. „Es war uns wichtig, zu zeigen, dass dies auch unter Corona-Bedingungen möglich ist.“ red

