Dienstjubiläen bei der Firma Herbert

Bensheim. Die Bensheimer Herbert Gruppe hat in diesen Herbst insgesamt 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit zwischen zehn und 40 Jahren ausgezeichnet. Darunter sind Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlassungen in Bensheim, Mannheim, Mainz, Nauheim und Eschborn vertreten. Zusammen kommen die geehrten Jubilarinnen und Jubilare auf eine Betriebszugehörigkeit von 990 Jahren und damit eine durchschnittliche Diensttätigkeit von rund 17 Jahren. Die offiziellen Ehrungen fanden im Rahmen von drei Jubilarfeiern statt. Bei einem gemeinsamen Fototermin am Hauptsitz in Bensheim wurde noch einmal stellvertretend mit einigen Bensheimer Kolleginnen und Kollegen gefeiert. red/Bild: Herbert

