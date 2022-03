Diebisches Trio in der Kirche

Bensheim. Nachdem am Sonntag nach dem Gottesdienst in der Michaelskirche in der Darmstädter Straße fünf Euro aus einer Geldbörse gestohlen wurden, flohen drei tatverdächtige Männer aus dem Gotteshaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Handtasche mit der Geldbörse lag während der Tatzeit, gegen 12.25 Uhr, in einem Nebenraum, als einer der Täter zu griff. Als die Bestohlene den Dieb bemerkte und ansprach, ließ er die Geldbörse zurück und floh mit seinen Komplizen.

Der Haupttäter soll zwischen 45 und 55 Jahre alt sein und an beiden Händen sowie an der rechten Halsseite Tätowierungen haben. Er trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Wollmütze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einer seiner Komplizen war mit einer weißen Jacke bekleidet. Der dritte Mann hatte einen Rucksack mit grünen Applikationen dabei. Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, soll sich an die Polizei in Bensheim wenden, Telefon 06251/84680. pol