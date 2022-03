Dieb in Bensheim „tauscht“ alte gegen neue Schuhe

Bensheim. Aus alt mach neu – dachte sich wohl ein Mann in einem Schuhgeschäft auf dem Gelände des Fachmarktzentrums in der Fabrikstraße, der am Samstagmittag seine alten Schuhe gegen neue tauschte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Dieb wurde dabei beobachtet, wie er um kurz vor 12 Uhr neue schwarze Adidas Sneaker in der Größe 44 anzog und seine alten Schuhe in den Karton steckte.

Eine Mitarbeiterin wollte den Mann noch aufhalte, der die Frau jedoch beim Verlassen des Geschäfts zur Seite schubste. Der Dieb, der nach Einschätzung der Mitarbeiterin aus dem osteuropäischen Raum stammen könnte, trug eine grüne FFP 2-Maske, eine schwarze Basecap sowie einen dunklen Trainingsanzug der Marke Adidas. Der Gesuchte flüchtete auf einem E-Mountainbike.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich bei der Kripo (K10) in Heppenheim melden, Telefon 06252/7060. pol

