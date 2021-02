Franz Apfel (BfB) bezweifelte im Haupt- und Finanzausschuss, dass die Prüfung der Zukunftsoptionen der MEGB nicht im Rathaus erfolgen könne und dadurch eine mittlere fünfstellige Summe aufgebracht werden müsse. „Ich bin der festen Überzeugung, dass es genügend Sachverstand innerhalb der MEGB und innerhalb der Stadtverwaltung gibt, um unseren Antrag seriös abzuarbeiten.“

Werner Bauer (SPD) betonte, dass er nie die Transparenz der Entscheidungen der MEGB bemängelt habe. Aber man müsse zur Kenntnis nehmen, dass in der Öffentlichkeit über die Sinnhaftigkeit der Gesellschaft diskutiert werde. Deshalb sei die Prüfung sinnvoll. Das „Horrorszenario der Bürgermeisterin“, dass enorm hohe Kosten entstünden, könne er nicht nachvollziehen. Das könne man mit Bordmitteln machen. Ungeklärt blieb bei der gesamten Debatte, welche Öffentlichkeit denn so vehement über die Zukunft der MEGB debattiert – abgesehen von den kommunalpolitischen Kreisen. Außerhalb dieser Blase dürfte bei viele Bensheimern die Gesellschaft nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste stehen. Darauf wies auch Markus Woißyk (CDU) hin. „Die Diskussionen werden in der Regel von der Politik und ihren Protagonisten geführt“, ordnete der Fraktionschef ein. Und dies meist dann, wenn in Verbindung mit einem ungeliebten Bauwerk die MEGB planerisch und finanziell beteiligt sei.

Die prominenten Beispiele seien das Bürgerhaus und das Haus am Markt. „Da ging es nicht um die Gesellschaft und ihre Struktur. Da ging es schlicht darum, ob das Bürgerhaus zu teuer geworden ist, ob das Haus am Markt gerechtfertigt ist. Die Weichenstellungen hat jedoch immer die Politik getroffen.“ Die MEGB sei nur das ausführende Organ, glücklicherweise losgelöst vom städtischen Haushalt.

Exemplarisch für die Immobilienverwaltung führte Woißyk das Rathaus an. Das gehört der MEGB, in der näheren Zukunft müsste sowohl in das Gebäude wie auch in die Ausstattung investiert werden. „Heute so zu tun, als könnte das in einer städtischen Hand besser laufen und günstiger, da warne ich davor.“ Die MEGB könne bei solchen Projekten anders agieren als der Haushalt.

Wenn man politisch abrechnen will mit Haus am Markt oder Bürgerhaus, dann sollte man nicht die MEGB nehmen, sondern das Kind beim Namen nennen. dr