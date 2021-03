Bensheim. „Das bisschen Haushalt“ macht sich nicht von allein. Tagtäglich und rund um die Uhr kümmern sich – vorwiegend – Frauen darum, dass das Leben in den eigenen vier Wänden und darüber hinaus funktioniert. Allerdings meistens ohne Beachtung beziehungsweise Wertschätzung.

Auf diese mangelnde Wertschätzung und damit verbundene ungleiche Verteilung von Fürsorgearbeit will der 2016 ins Leben gerufene Equal Care Day aufmerksam machen. Ganz bewusst wurde der Aktionstag auf den 29. Februar festgelegt, den es als Schalttag nur alle vier Jahre gibt und dazwischen wie die Fürsorgearbeit nicht wahrgenommen wird.

Um auf diesen Missstand hinzuweisen, hat das Frauenbüro der Stadt Bensheim zusammen mit den Frauenbeauftragten im Kreis Bergstraße zu einem Onlinevortrag mit Referentin Susanne Maier eingeladen. Unter dem Motto „Das bisschen Haushalt und die unsichtbare Arbeit, die ihn am Laufen hält“ zog sie einen interessanten Bogen von der Frage, warum das Kümmern Frauensache ist, bis zu den Möglichkeiten, was gegen diese ungleiche Aufgabenverteilung zu tun ist.

Zu Beginn konnte die Bensheimer Frauenbeauftragte Marion Vatter neben den über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Bürgermeisterin Christine Klein begrüßen. Schon in ihrer Berufszeit als Kriminalbeamtin wie auch in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten hat sie sich für das Thema Gleichstellung engagiert und freute sich daher besonders über diese Veranstaltung.

Es sei wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren, erinnerte sie an die Anfänge der Pandemie mit dem Klatschen für die Pflegekräfte, das sie aber „mehr entsetzt als erfreut habe“. Wichtiger sei eine Wertschätzung durch eine angemessene und ordentliche Bezahlung, die auch für die Existenzsicherung gut sei.

Soziale Ungleichheit

Die soziale Ungleichheit belegte Susanne Maier mit Zahlen. Laut einer von Oxfam im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie leisten Frauen weltweit jeden Tag insgesamt 12,5 Milliarden Stunden Arbeit, ohne dafür bezahlt zu werden. Das führt unweigerlich zu einer Konkurrenz der unbezahlten zur bezahlten Arbeit mit der Folge, dass die professionelle Sorge- und Betreuungsarbeit zu gering bewertet wird. Die permanente Geringschätzung von Carearbeit in der Gesellschaft habe auch damit zu tun, dass Entscheidungsträger in aller Regel keine Fürsorgearbeit übernehmen und nur Erwerbsarbeit als Arbeit angesehen werde.

Susanne Maier bevorzugt mit der Dritt-Personen-Regel allerdings eine andere Bewertung: „Jede Arbeit, die ausgesourct werden kann, ist Arbeit.“ Auch widerlegte sie die gern von Männern geäußerte Feststellung, dass das Drücken des Startknopfs an der Waschmaschine keine Arbeit sei. Denn dem Starten der Waschmaschine gingen viele Arbeiten voraus, wie das Einsammeln und Sortieren der Wäsche, das Sicherstellen der Verfügbarkeit von Waschmittel und es hätte weitere Arbeiten zur Folge wie Bügeln, Reparieren und Einsortieren der frischen Wäsche. Hausarbeit beinhalte einen komplexen Planungsmodus und einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

Ursprünge für die Rollenverteilung sieht die Referentin in der Industrialisierung, in deren Folge es eine strikte Trennung der häuslichen und gewerblichen/öffentlichen Sphäre gegeben habe. In Zeiten einer weit verbreiteten Landwirtschaft seien dagegen Frauen und Männer gleichermaßen auf dem Feld und im Haus beschäftigt gewesen.

Auch der Nationalsozialismus habe Frauen weiter in die Hausfrauen- und Mütterrolle gedrängt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei im Westen das Familienernährer-Modell praktiziert worden, im Osten war es das Doppelverdiener-Modell. Die Einstellung, dass Kinder und Haushalt von Frauen erfüllt werden müssen, habe sich lange erhalten. Noch bis 1977 durften westdeutsche Frauen nur mit der Erlaubnis des Ehemanns arbeiten gehen. Heute seien es falsche steuerliche Anreize wie das Ehegatten-Splitting, die zu einer verminderten Erwerbstätigkeit bei Frauen und damit zur Altersarmut führe.

Finanzielle Abhängigkeit

Die Geringschätzung der im Haushalt nicht gesehenen Arbeit, zu der auch die permanenten im Kopf stattfindenden Management-Prozesse gehören, die finanzielle Abhängigkeit vom Partner, nicht vorhandener Urlaub, Feierabend oder Krankheitstage und der Identifikationskonflikt zwischen den Ansprüchen an das gesellschaftliche Bild einer guten Mutter und den eigenen Bedürfnissen führen zu einer mentalen Last, die sich in einem „besorgniserregenden Anstieg“ (37 Prozent) des sogenannten Mutter-Burnouts zeigt, so Susanne Maier.

Mit einer Reihe von Vorschlägen sieht die Referentin aber auch Möglichkeiten, wie sich Sorgearbeit künftig fairer verteilen lässt. Die Politik könne sich für eine neue Vollzeit mit der 35-Stunden-Woche einsetzen, bessere Anreize für Väter im Haushalt schaffen, das Elterngeld reformieren, das Ehegatten-Splitting überdenken, bedarfsgerechte Kinderbetreuungszeiten anbieten und Care-Berufe besser vergüten. In der Arbeitswelt wären flexiblere Arbeitszeiten hilfreich, ebenso sollte es für engagierte Eltern keinen Karriereknick geben.

Im privaten Bereich gehe es um eine gerechtere Verteilung der Aufgaben und Aufgabenbereiche, das Reflektieren der Ansprüche und die Bereitschaft, sich Unterstützung zu holen. Die Dekonstruktion von Rollenbildern sei eine gesellschaftliche Aufgabe.

Einen interessanten Vorschlag gab es in der Diskussionsrunde von Maria Lauxen-Ulbrich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim. Sie hat wenig Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit an dem Ehegatten-Splitting etwas ändern wird. Anstatt auf die Politik zu warten, empfiehlt sie jungen Paaren das Drei-Konten-Modell: Auf einem Konto fließen sämtliche Einnahmen des gemeinsamen Haushalts und von diesem Konto werden die laufenden Ausgaben bezahlt. Am Ende des Monats wird der Rest zu gleichen Teilen aufgeteilt und auf das jeweils eigene Konto eingezahlt.

Da es vielen Interessenten nicht möglich war, den Onlinevortrag am Vormittag zu verfolgen, hatten Marion Vatter und Susanne Maier beschlossen, eine Wiederholung am Abend anzubieten. Termin ist am Dienstag, 23. März, ab 19 Uhr. Anmeldung und Zugangsdaten sind wieder über das Frauenbüro der Stadt Bensheim (frauenbuero@bensheim.de) erhältlich.