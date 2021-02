Bensheim. Dass der Frühling so langsam im Anmarsch ist, zeigt sich auch an der Rückkehr der Störche, die bereits wieder ihre Nester in Bensheim bezogen haben – etwa hier am Berliner Ring in Auerbach. Unser Fotograf hat die morgendliche Gefiederpflege der Weißstörche im Bild festgehalten. red/Bild: Neu