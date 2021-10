Die Selbstheilungskräfte aktivieren

Bensheim. Der ökumenische Seniorenkreis Weststadt lädt zum Thema „Selbstheilungskräfte aktivieren“ alle Senioren der Sankt Laurentius- und Stephanus-Gemeinde zum Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen für Mittwoch, 20. Oktober, um 15 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Sankt Laurentius (Tannenbergstraße) ein. Auch Gäste und Interessierte sind willkommen.

Die Gäste erwartet ein informativer Nachmittag mit Gastredner Klaus Edbill Grote und seinem Vortrag „Wie können wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren?“. Er stellt interessante Erkenntnisse über Selbstheilung und deren positiven Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen vor. Grote erläutert, über welche Selbstheilungskräfte jeder Mensch verfügt und wie er sie stärken kann.

„Sein Ansatz ist, dass Glaube und eigene Kraft einer der wichtigsten Faktoren sind. Gedanken und geistige Fähigkeiten können viel mehr erreichen, als man glaubt. Bemühungen sind von Erfolg gekrönt, wenn der Mensch voller Zuversicht ist und auf diese Weise seine Selbstheilungskräfte mobilisiert“, heißt es in der Ankündigung.

Eine berühmte Energie-Formel (E=mc²) von Albert Einstein hat ihn hierzu inspiriert. Der Referent betont: „Man kann Energie bewusst einsetzen, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren“. Klaus Edbill Grote wird in seinem Vortrag näher auf die Formel eingehen. Seine wichtigste These zur Selbstheilung lautet, sich nicht vom eigenen Weg abbringen zu lassen. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass Selbstheilung möglich ist – „wenn man sich entschließt, sein eigener Heiler zu werden“. Er weist darauf hin, dass dieses Wissen und seine Anwendung die ärztliche Betreuung nicht ersetzen. Zum Thema wird er den Buchtitel „Über den Menschen“ vom Autor Gerhard Roth (Neurowissenschaftler) mit einbeziehen. Dem Vortrag schließt sich eine Frage- und Gesprächsrunde mit Getränken an.

Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regelung und die Basisschutzmaßnahmen im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Die entsprechenden Nachweise sind mitzubringen. Im Gemeindezentrum gilt bis zum Sitzplatz Maskenpflicht. red