Bensheim. Die islamische Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland startet anlässlich des Weltfrauentags eine bundesweite Online-Veranstaltungsreihe. Damit macht sie auf die Stellung der Frau im Islam aufmerksam.

Thema der Veranstaltungen ist „Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft“. Dies ist ein Angebot von Frauen für Frauen und findet am Sonntag (7.) um 18 Uhr in Bensheim (via Webex) statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Der internationale Weltfrauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. Er soll daran erinnern, dass die Rechte der Frauen weltweit und in verschiedenen Bereichen des Lebens, immer noch nicht in ihrer Vollkommenheit gewahrt werden.

Die Lajna Imaillah beteiligt sich seit vielen Jahren mit eigenen Aktionen, aber auch als Kooperationspartner daran. Im Rahmen der Online-Veranstaltungsreihe erfahren interessierte Frauen im direkten Austausch mit Muslimas mehr über ihre Lebenswirklichkeiten und können ihre Fragen stellen.

Der Teilnahme-Link wird nach Anmeldung bei Komel Qasim unter folgender E-Mail-Adresse frauenorganisationheppenheim@gmail.com zugeschickt. red