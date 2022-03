Die Qualen einer missverstandenen Figur

Bensheim. Als Goethes „Faust“ veröffentlicht wurde, war ihr Schicksal besiegelt. Gretchen war verurteilt zu Schuld und Schande für über 200 Jahre. Nun wird der Fall von Regisseur Bert Zander und dem Schauspiel-Ensemble des Staatstheaters Kassel in der Inszenierung „FAUSTGretchen“ neu aufgerollt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund einer Corona-Erkrankung im Ensemble konnte die Aufführung im Rahmen der Woche junger Schauspieler am Dienstag nur im Stream verfolgt werden. Die eindringliche Energie, die eine Liveaufführung an sich hat, geht dadurch leider verloren. In der modernen Inszenierung wird Goethes Klassiker vom Staub der vergangenen Jahrhunderte befreit.

Weitere Schülertexte online Die drei Autorinnen und der Autor ... Weitere Schülertexte online Die drei Autorinnen und der Autor dieses Textes nehmen am Schul projekt "Theaterkritik" teil. Die Pro jektgruppe besteht aus Schülerin nen und Schülern des Vorleistungs kurses Deutsch (E-Phase) am AKG

Im Verlauf des Stückes erscheinen Videos von 53 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel, die die Handlung des Dramas „Faust“ in eigenen Worten vortragen, während das Kasseler Ensemble die Geschehnisse des realen Kindsmordfalles aus dem Jahr 1771 in Protokollen und Verhören rekapituliert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Emilia Reichenbach spielt ihre Rolle als Gretchen mit Herz und Empathie. Sie verausgabt sich auf der Bühne und versucht sich im Labyrinth der Zuschreibungen, Vorurteile und Meinungen über sie Gehör zu verschaffen.

Es gibt keine Kulissen. Die dunkle Bühne wird nur erleuchtet durch die Projektion der Videos. Der schmale glatte Boden erinnert an einen Catwalk – der moderne Kerker der Frau, in dem Emilia Reichenbach zu Beginn unbeholfen in einer Mischung aus Jumpsuit und Sträflingsuniform barfüßig herumstolpert. Ein einzelner Eimer steht von einem Scheinwerfer erleuchtet im Zentrum der Bühne. Wasser tröpfelt hinein. An diesem dunklen Ort ist das entnervende Geräusch der Tropfen für Gretchen das einzige Zeitmaß.

In diesem Stück, in dem es um die Emanzipation Margaretes gehen soll, geht es am Anfang nur um Faust. In Goethes Werk wird Gretchen von Faust sowie von Mephisto verführt, als Hure beschimpft und bringt aus Überforderung das Kind, das sie von Faust hat, um. Weder ihr Leid noch ihr Charakter nehmen dabei eine ausreichend zentrale Rolle im Drama ein. Das ändert Emilia Reichenbach und nimmt die Zuschauer mit in ihren Kopf. In Gretchen gefangen ist Margarete, die sich mühevoll durch ihr inneres Gefühlschaos kämpft und am Ende ihren Frieden findet.

Die Kassler Bürger erzählen provisorisch die Gelehrtentragödie nach. Unterstützt wird dies von den Audioaufnahmen der Gründgens-Inszenierung aus den 60er Jahren. Die Rollen Fausts und Mephistos werden ebenfalls von Emilia Reichenbach übernommen. Mit dunklem Lidschatten unter den Augen sieht Reichenbachs Faust aus wie ein wahr gewordener Alptraum.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Regisseur spielt durch Puppenspielelemente, Pappkartonkostüme und alberne Requisiten wie einem schwarzen Spielzeugpudel gekonnt mit Klischees. Margarete meldet sich das erste Mal mit einem Lied zu Wort. „Die ganze Welt hat sich auf meine Brust gesetzt“ beschreibt die Qualen einer missverstandenen Figur. Sie fängt an, aktiver und bewusster zu werden, korrigiert die Bürger, ruft: „Margarete!“, versucht Mephisto die Tür zuzuhalten, weigert sich, ihrer Mutter K.-o.-Tropfen zu geben und schreit sich die Seele aus dem Leib. Mephistos Geschenk, Kleid und Highheels statt Schmuck, zieht sie an und legt zu Dua Lipa einen trotzigen Catwalk hin. Sie legt offen, auf was sie von Goethes Stück und dessen Zuschauern reduziert wird.

Ihr Leidensweg ist aber noch nicht zu Ende. Sie muss sich durch alle Stationen kämpfen. Als Faust mit Mephisto bei der Walpurgisnacht ist und aus geisterhaften Kamerawinkeln die Kassler Bürger um Margarete herumrotieren, kommt es zum kathartischen Aufschrei: „Ich will hier raus!“ Die überlebensgroße Projektion von Faust zappt sie entschlossen weg. Endlich mit Kleidung ausgestattet, mit der sie in der großen weiten Welt überleben kann, verlässt sie durch die geöffnete Tür die Bühne in die Freiheit. „Ich begann 213 Jahre nach meinem Tod mit meinem Leben.“