Die Philosophie des Fastens im Islam

Bensheim. Ist Fasten nur etwas Religiöses? Warum fasten Menschen überhaupt? Und warum fasten Muslime? Zu diesen und weiteren Fragen zum Thema Fasten lädt der Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat am 29. April um 19 Uhr zu einem ein Online-Vortrag ein.

Opfer und Zeichen der Demut

In der Ankündigung heißt es: Das Fasten ist ein Brauch, welcher seit Jahrtausenden in den unterschiedlichsten Formen eine Rolle im Leben der Menschen eingenommen hat und weiterhin einnehmen wird – sei es als Opfer und Zeichen der Demut im religiösen Sinne gedacht, als Mittel gegen Krankheiten und zur seelischen Reinigung im Mittelalter oder als Bestandteil eines Fitnessplans, wie er von Sportlern empfohlen wird. Eine ganz eigene Philosophie liegt dem islamischen Fasten in Ramadhan vor. Die Besonderheiten seines Ursprungs, seiner Umsetzung und Ziele werden im Vortrag vorgestellt.

Der Teilnahme-Link (Youtube): https://youtu.be/2S2sSNL9J_A red