Die Nibelungen auf Hessisch in Bensheim

Bensheim. Für Donnerstag (30.) um 17.05 Uhr lädt die Konditorei Glaubach wieder zu einer Lesung, bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein ein. Kurz vor der Osterpause gibt es ein kleines Schmankerl im Literatur-Café. Berthold Mäurer liest aus Dieter Schneiders Nacherzählung „Die Niwelunge“.

Dieter Schneider, geboren 1922 in Offenbach, entstammte einer alten Handwerkerfamilie. Seit 1980 ist er seiner Mundart, das heißt hessisch, auch schriftstellerisch verbunden gewesen. Zu seinen Bestseller gehörten neben den „Niwelunge“ auch der „Faust uff klassisch hessisch“.

Berthold Mäurer, geboren in Worms, studierte in Darmstadt und lebt seit 1985 in Bensheim. Er hat somit mehrere Facetten dieser Mundart kennengelernt und verbindet sie zu seinem Hessisch. Die meisten Abschnitte der Lesung dürften auch für Menschen ohne hessische Vorkenntnisse durchaus verständlich sein.

Bei großen Verständigungsschwierigkeiten ist der Rezitator willens, ein hochdeutsche Übersetzung zu liefern. Der Eintritt ist frei. red