Die neue Vorlese-Saison in Bensheim startet am Montag

Bensheim. Im November startet die Stadtbibliothek Bensheim auch in diesem Jahr in ihre neue Veranstaltungssaison. Dank des langjährigen, tatkräftigen Engagements der Lesepaten und Unterstützer ist es der Stadtbibliothek möglich, regelmäßig verschiedene Vorleseformate für Kinder anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Anfang macht am Montag, 1. November, um 15.30 Uhr die „Traumreise“ für Kinder von drei bis sechs Jahren, die immer am ersten Montag des Monats in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim stattfindet. Evelyn Dingeldein wird die kleinen Gäste mit der poetischen Geschichte „In einem fernen Land“ ins Reich der Fantasie entführen, wie immer unterstützt durch kindgerechte Entspannungsübungen.

Für die Teilnahme an der digitalen Traumreise bittet die Stadtbibliothek bis zum 30. Oktober um Anmeldung per E-Mail (bibliothek@bensheim.de). Die Zugangsdaten werden dann am Veranstaltungstag im Laufe des Vormittags versendet.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lesen Bergsträßer Büchereien ziehen bei Treffen eine gemischte Corona-Bilanz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur „Bilderbuchschwestern“ stellten in Zwingenberg ihr neues Buch vor Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Lesen Vier Besucher dürfen jetzt gleichzeitig in die Einhäuser Bürcherei Mehr erfahren

Am 4. November um 15.30 Uhr beginnt mit der Reihe „Lesen auf der Insel“ für Kinder ab fünf Jahren das Vorleseangebot an den Donnerstagen. Die erste klassische Vorlesestunde, die immer am ersten Donnerstag des Monats stattfindet, gestaltet Laura Elges mit der warmherzigen Freundschaftsgeschichte „Fritz & Frieda – Ein Frischling kommt selten allein“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwergenschmökern

Für die Kleinsten ab 18 Monaten veranstaltet die Bibliothek, ebenfalls in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim, das „Zwergenschmökern“. Termin ist immer der zweite Donnerstag im Monat. Claudia Daum bringt am 11. November um 10 Uhr das Pappbilderbuch „Einmal ganz doll pusten“ und weitere Mitmachgeschichten mit.

Eingeladen sind alle Kinder ab vier Jahren, wenn am dritten Donnerstag im Monat das beliebte „Bilderbuchkino“ gezeigt wird. Los geht es hier am 18. November um 15.30 Uhr. Brigitte Wagenknecht liest das Bilderbuch „Ibbe & Knut – Zwei Freunde und das Meer“ und zeigt dazu die schönsten Bilder auf großer Leinwand.

Die „Lesestartzeit“ für Kinder ab drei Jahren findet immer am vierten Donnerstag im Monat statt. Im Angebot gibt es dann ein Kamishibai, ein animiertes Bilderbuch, eine musikalische Vorlesestunde in Kooperation mit der Musikschule oder eine mehrsprachige Vorlesestunde mit dem Ausländerbeirat der Stadt Bensheim. Zum Start am 25. November um 15.30 Uhr begrüßt Hannelore Schmanke die Kinder mit Geschichten zum Motto „So schön ist der Herbst“ und klangvoller Untermalung.

Das Vorleseangebot läuft bis Ende April und wird traditionell im Mai mit einem Abschlussfest gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für Kinder ab dem Grundschulalter finden im Rahmen der Reihe „BibCube“ ebenfalls ab November wieder verschiedene spannende Veranstaltungen rund um neue Medien statt.

Anmeldung vor Ort

Der Besuch der Veranstaltungen ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes für Veranstaltungen erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps