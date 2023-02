Die Mobilität der Zukunft

Bensheim. Wie sieht die sichere und zukunftsfähige Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr im Kreis Bergstraße aus? Unter dieser Überschrift findet am Dienstag (28.) um 19 Uhr im Pfarrzentrum der katholischen Kirchengemeinde Sankt Laurentius, Hagenstraße 22 in Bensheim, eine gemeinsame Informationsveranstaltung des Kreisverbandes der Freien Wähler und der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) statt.

Neue Wege im Verkehrswesen

Professor Jürgen Follmann von der Hochschule in Darmstadt wird dazu referieren und bei der sich anschließenden Diskussion zur Verfügung stehen. Professor Follmann kann auf eine umfassende Expertise aus realisierten Projekten verweisen, in denen neue Wege im Verkehrswesen eingeschlagen wurden. Genau diese Expertise werde auch an der Bergstraße, im Ried, im Odenwald sowie im Überwald und im Neckartal benötigt, schreiben die Initiatoren. Schließlich sei der Kreis Bergstraße Mitglied des Mobilitätspaktes der Metropolregion Rhein-Neckar. Eine zukunftsfähige und sichere Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr spielen dabei eine wichtige Rolle.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, interessierte Gäste sind willkommen. „Wir freuen uns, dass wir Professor Follmann ein zweites Mal nach Bensheim holen konnten und hoffen auf neue Impulse zur weiteren systematischen Förderung der Nahmobilität, insbesondere auch des Fuß- und Radverkehrs im Kreis Bergstraße“, erklärt Stadtrat Andreas Born der im Magistrat der Stadt Bensheim die BfB vertritt. red