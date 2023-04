Die Macht der wortlosen Sprache

Bensheim. Nach drei Jahren Corona-Pause nimmt die „Initiative Gesundheit in Dialog (IGID)“ ihre Vortragsreihe wieder auf. Im ersten Vortrag geht es um die Körpersprache und die Grundmuster des menschlichen Ausdrucksverhaltens in Gestik und Mimik.

Kann mein Gegenüber an der Mimik erkennen, was ich von ihm halte? Immerhin ist das ja das Erste, was wir als kleine Babys lernen, nämlich die Gesichter der Eltern zu erkennen und auch deren aktuellen emotionalen Zustand wahrzunehmen? Warum tun wir uns manchmal so schwer mit einem angepassten Verhalten in einer fremden Kultur, wo doch überall auf der Welt die gleichen Grundemotionen auch die gleichen Muskelbewegungen im Gesicht hervorrufen? Kann man an der Gestik erkennen, ob jemand uns anschwindelt? Angeblich Lügen Menschen ein- bis zweimal am Tag, nicht immer in böser Absicht.

Oft wird aus Höflichkeit gelogen. Manche Untersuchungen sprechen sogar von durchschnittlich 200 Lügen täglich. Was signalisieren allein schon die Augen, die nicht umsonst als „Fenster zur Seele“ bezeichnet werden. Die Kraft allein der Augen zeigt sich schon in Redewendungen wie „mit Blicken töten“, heißt es in einer Ankündigung.

Über diese Formen der unbewussten und manchmal ungewollt verräterischen Kommunikation berichten die Bensheimer Neurologen und Psychiater Dr. Christoph Meyer und Dr. Frieder Gauß am Donnerstag (27.) um 19.30 Uhr in der Apotheke am Hospital in der unteren Fußgängerzone in Bensheim. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red