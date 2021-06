Die Liturgie der Diakonweihe

Bensheim. Am 10. Juli wird der Bensheimer Moritz Gerlach aus der Pfarrgemeinde Sankt Georg im Mainzer Dom zum Diakon geweiht – als Vorstufe zur Priesterweihe im nächsten Jahr.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag, 20. Juni, wird um 18 Uhr Domkapitular Professor Franz Weinert in der Stadtkirche mit viel Sachkenntnis in die Liturgie der Diakonenweihe einführen und die vielschichtigen Details der Weihehandlung und die Konsequenzen für den Weihekandidaten erläutern.

Die Veranstaltung steht unter der Überschrift „Begreift, was ihr vollzieht“. Sie wird musikalisch umrahmt durch Regionalkantor Gregor Knop und endet mit dem Abendsegen.

Die Pfarrgemeinde Sankt Georg lädt alle Interessierten ein und bittet um Anmeldung unter Tel. 06251/175160). red

AdUnit urban-intext2