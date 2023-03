Die Liebfrauenschule spielt Golf

Bensheim. Zum zehnten Mal wurde an der Liebfrauenschule die Golf-AG durchgeführt. Seit 2012 sorgt der Sport mit dem kleinen weißen Ball für schwungvolle Abwechslung im Schulalltag. Mit der bundesweiten Initiative „Abschlag Schule“ des Deutschen Golf Verbandes (DGV) wird Golf als Schulsport etabliert. Damit kann den Schülerinnen eine attraktive und sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Disziplinen des Sportunterrichts geboten werden.

In der Golf-AG werden die Schülerinnen spielerisch und schrittweise an den Trendsport herangeführt. Jeden Dienstag dieses Schuljahres sahen die Schülerinnen Grün: Dann standen Tanja Mohr, Leiterin der Golf-AG, und Alex Robertson, Pro des Golf-Clubs Bensheim, mit zwölf Schülerinnen auf dem „Green“ des Golf-Club Bensheim und ließen die Bälle fliegen.

Abschlag, Pitch, Chip, Bunker und Putt – stärkt nicht nur die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit, sondern hat auch einen hohen pädagogischen Wert: Es fördert Disziplin, Fairplay, Etikette und Rücksichtnahme und ist dadurch ein toller Ausgleich zum Schulalltag an der frischen Luft, heißt es in einer Pressemitteilung der LFS. Vor allem durch die schnellen Erfolgserlebnisse und den Spaß in der Gruppe wurden die Mädchen motiviert, sich auf dem Platz zu bewegen.

Das goldene Golfabzeichen

Nun bekamen die Schülerinnen das goldene DGV-Kindergolfabzeichen von Schulleiter Mirko Schnegelberger überreicht, welches der Platzreife entspricht.

Das Bild zeigt (hintere Reihe, v.l.) Mirko Schnegelberger, Liliana Skelin, Abigail Skelin, Lara Löchelt, Samira Ramazani, Tanja Mohr sowie (vordere Reihe) Charlotte Bittner, Karla Thoms, Katharina Spottka. Es fehlen: Maya Karadas, Nia Mora, Helen Prochaska, Kim Schneider sowie Aliyah Weigold. red/Bild: Schule