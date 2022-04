Als „Queen of Jugend-Thriller“ und Kandidatin für den Autoren-Adelsstand wurde die in Wien lebende Schriftstellerin Ursula Poznanski in der Presse bezeichnet, ihre Bücher – „irre spannend und lehrreich“ oder „Sucht-Stoff“ – mit Preisen überhäuft.

Am Mittwochvormittag kam die Autorin auf ihrer aktuellen Lesereise nach Bensheim, unterstützt von der Bensheimer Bücherstube Deichmann.

...