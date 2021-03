Bensheim. Trotz zwischenzeitlich sinkender Emissionen: Im Kampf gegen die Klimakrise habe die Corona-Pandemie keine nennenswerten positiven Auswirkungen, sagt Saskia Pappok auf dem Bensheimer Marktplatz.

AdUnit urban-intext1

Die Schülerin ist einer der aktivsten Köpfe der lokalen Initiative „Fridays for Future“, die am Freitag nach längerer Pause wieder in der Innenstadt unterwegs war. Anders als zuvor, aber nicht weniger deutlich: Die Bewegung fordert konsequente Maßnahmen für einen aktiven Klimaschutz.

Die Demo im Kontext des ersten weltweiten Klimastreiks in diesem Jahr hatte rein äußerlich wenig mit den ersten Treffen von 2019 zu tun. Damals standen Schülerinnen und Schüler sowie Studenten, aber auch Eltern und Lehrer noch dicht gedrängt auf der Straße und skandierten Parolen wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!“. Diesmal war das Programm wesentlich übersichtlicher. Zwar nahmen bundesweit noch immer junge Menschen aus mehr als 200 Städten am Streik teil, doch die Aktionen fielen durch die Bank reduzierter, dafür aber kreativer aus. Auch in Bensheim.

Plakate und Pflastermalereien

Die Klimakrise mache während der Pandemie keine Pause, sagt Saskia Pappok. „Wir stoßen jetzt schon wieder mehr Emissionen aus als vor einem Jahr“, so die FFF-Aktivistin, die im Sommer an der Geschwister-Scholl-Schule ihr Abitur machen wird und trotz Einschränkungen froh ist, dass es endlich wieder auf die Straße geht. Corona hatte die Proteste von „Fridays for Future“ lange Zeit ausgebremst. Im September fand nach wenigen, auch digitalen Veranstaltungen über den Sommer die vorerst letzte Kundgebung statt.

AdUnit urban-intext2

Es gehe jetzt darum, der Klimakrise mit einer ähnlich umfassenden Handlungsbereitschaft und einem klaren politischen Willen zu begegnen wie der Corona-Krise. Das war der Tenor von einem Dutzend junger Leute, die von 15 bis 17 Uhr in der Innenstadt mit Plakaten, Pflastermalerei und musikalischen Beiträgen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht haben. Leiser und statischer als sonst, aber die Botschaft blieb unmissverständlich: „Es gibt zu viele Kompromisse auf Kosten des Klimaschutzes“, so einer der Teilnehmer, der am Marktplatzbrunnen Transparente angebracht hat.

Darauf stand zum Beispiel: „So sieht unsere Zukunft aus“ – darunter nur ein schwarzes Nichts. Oder „Don’t destroy our planet!“ Statt den Planeten zu zerstören, müsse man alles unternehmen, um die Erde zu bewahren. Die Versprechen der Politik seien immer wieder gebrochen worden. In diesem Kontext nehmen die Bergsträßer Aktivisten auch die hiesigen Bundestagsabgeordneten in die Pflicht. Der Appell an die Politik: sich an die eigenen Verträge zu halten und die wissenschaftlichen Realitäten zu akzeptieren.

Kein Risiko eingehen

AdUnit urban-intext3

„Wir mussten diesmal recht kurzfristig planen“, sagt Zoe Fischer aus dem Organisationsteam. Es sei der Gruppe besonders wichtig gewesen, keinerlei Risiko einzugehen, was die Corona-Situation betrifft. Ohne Abstand, Mund-Nasen-Masken und Hygienemaßnahmen sollte die Demo nicht über die Bühne gehen. Durch die dezentrale Aufteilung der Beteiligten an mehreren Standorten zwischen Marktplatz und Hospitalbrunnen sollten größere Zusammenkünfte vermieden werden. Die Plakate am Marktplatz standen stellvertretend für die physische Präsenz derjenigen, die an diesem Tag aus der Distanz ihre Stimme erhoben haben.

AdUnit urban-intext4

„Corona geht irgendwann vorüber, die Klimakrise nicht“, so die 19-Jährige, die im letzten Jahr ihr Abitur – ebenfalls an der GSS – absolviert hat. Wie sie waren 2020 noch einige andere Mitstreiter in der Phase zwischen Schule und Berufs- beziehungsweise Ausbildungs- oder Studienstart, was die lokale Bewegung quantitativ zwischenzeitlich etwas eingeschränkt hatte. Versiegt war sie aber zu keinem Zeitpunkt.

„Wir wollen Klimagerechtigkeit, jetzt“, so ein Aktivist, der betonte, dass die Klimakrise nicht als einfaches Umweltproblem heruntergespielt werden dürfe, sondern als politischer Auftrag interpretiert werden müsse. Im Superwahljahr 2021 könnten die jungen Klimaschützer zu einem entscheidenden Faktor avancieren. Denn „Fridays for Future“ gilt als eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte. Ihre Forderungen stoßen auf breite Zustimmung und haben auch an der Bergstraße ein hohes Maß an Solidarität ausgelöst. Im vergangenen Jahr hatte auch das Klimabündnis Bergstraße mit seinen über 50 Organisationen und Initiativen dazu aufgerufen, sich dem Streik der Schüler anzuschließen und dafür zu engagieren, das Bewusstsein für die Klimakrise in der Politik zu stärken.

Gegen soziale Ungleichheit

Auch Ableger wie „Parents for Future“ waren entstanden und mit auf die Straße gegangen. Die Fridays haben auch im Kreis etliche Alliierte gefunden und mobilisiert. Darunter Vertreter aus Umweltorganisationen, Gewerkschaften und Parteien. Neben des öffentlichen Appells an die Entscheider in den Regierungsetagen verweist die Bewegung immer wieder auch an die private Verantwortung der Menschen, ihr Lebens- und Konsumverhalten an die veränderten Bedingungen anzupassen.

Der Kampf für mehr Klimaschutz wird auch als Feldzug gegen soziale Ungleichheit verstanden. Eine faire Transformation der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität sei eine gewaltige Aufgabe, die durch die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens aber klar legitimiert sei. Um zu selbst gesteckten Zielen gerecht zu werden, bedürfe es einer konsequenten Klimapolitik ohne Ausflüchte. Das gelte in Berlin und in Brüssel ebenso wie an der Bergstraße.

„Zwei Jahre FFF, und noch immer ist nichts passiert: Wir geben nicht auf“, kündigt die Bensheimer Initiative an. Wann und in welcher Form die nächste Demonstration stattfinden wird, stand am Freitag noch nicht fest.