Die Klassiker von Billy Joel

Bensheim. Mit „All About Joel“ präsentieren die beiden Musiker Marius Ader und Thomas Matiszik – reduziert auf Keyboard und Gesang – einen Querschnitt durch Billy Joels Werk. Von frühen Klassikern wie „She’s Got A Way“ über das überragende „Goodnight Saigon“ bis hin zu „All About Soul“ oder „Piano Man“ können sich die Fans auf jede Menge Abwechslung freuen.

Darüber hinaus liefert der Musiker und Autor Thomas Matiszik unterhaltsame Hintergrundinformation aus dem Leben des kleinen Mannes mit den schnellen Händen und der großen Stimme. Eine bezaubernde Bühnenshow, die einen großartigen Musiker würdigt. Zu sehen ist diese am Samstag (17.) von 20.30 Uhr an im Musiktheater Rex in Bensheim. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: Thomas Matiszik