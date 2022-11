Die Kirche der Zukunft

Bensheim. Wohin entwickelt sich die Kirche – und wie deren Verhältnis zum Staat? Wie sollten unsere Kirchensteuergelder verwendet werden? Welche Rolle spielen Internet und digitale Lebenswelten für die Gemeinde?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diesen Fragen widmet sich die Bensheimer Winterakademie 2023, eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Evangelischen Bundes Hessen und der evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim, an drei Vortrags- und Diskussionsabenden im Februar und März.

Beginn ist am Mittwoch, 15. Februar. Professorin Rebecca Müller (Theologisches Seminar Herborn) und Carsten Simmer (Leiter Finanzabteilung im Kirchenamt der EKD) sprechen zum Thema „Was wird aus dem angespannten Verhältnis von Gesellschaft, Geld und Glaube?“.

Mehr zum Thema Lautertal Gottesdienst in Gadernheim zum Reformationstag Mehr erfahren Religion Evangelisches Dekanat Bergstraße über die Kirche „zwischen Krieg und Frieden“ Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ökumene 75 Jahre Konfessionskundliches Institut in Bensheim Mehr erfahren

Weiter geht es am Dienstag, 28. Februar. Selina Fucker (Sozial- und Kommunikationswissenschaftlerin sowie Theologin) und Jörg Niesner (Kirchengemeinde Laubach) geben Antworten auf die Frage: „Kann im Internet Gemeinde entstehen?“.

Zum Abschluss am Donnerstag, 16. März referieren Steffen Bauer (Leiter Ehrenamtsakademie der EKHN) und Anika Rehorn (Kirchengemeinde Oberstedten) über „Kirche wird anders – und das ist gut so“. Die Vortrags- und Diskussionsabende richten sich laut Veranstalter an alle, die sich für grundlegende Fragen von Religion, Glauben, Gesellschaft und Zusammenleben in Gegenwart und Zukunft interessieren.

Die Vortrags- und Diskussionsabende finden statt im Gemeindehaus der evangelischen Stephanusgemeinde, Eifelstraße 37. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr und enden gegen 21 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red

Info: Infos unter www.stephanusgemeinde.de/bensheimer-winterakademie