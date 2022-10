In der Bensheimer Rathausgalerie ist eine Ausstellung über die Kirchbergspatzen zu sehen. Unser Bild entstand bei der Eröffnungmit mehreren ehemaligen Mitgliedern des Männerchors, der über die Zeit in wechselnder Besetzung aufgetreten ist (von links): Emil Vettel, Hans-Josef Samstag, Heinrich Peter, Günther Keilmann, Willi Kindinger, Thomas Stumpf, der Ideengeber der Ausstellung, und Werner Mößinger. Das Bild an der Wand zeigt eine der früheren Kirchbergspatzen-Formationen.

© Thomas Zelinger