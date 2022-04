„Die Kehrseite der Medaille“ im Parktheater

Bensheim. Das Tourneetheater „Eurostudio Landgraf“ ist mit dem Stück „Die Kehrseite der Medaille“, eine Komödie von Florian Zeller, am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr zu Gast im Parktheater Bensheim. Nicola Tiggeler und Timothy Peach sind in den Hauptrollen zu sehen.

Wenn ein intelligenter und gewiefter Meister des gehobenen Boulevards eine Beziehungskomödie „Die Kehrseite der Medaille“ nennt, ist vorhersehbar, dass er nicht nur wie gewohnt das Enthüllungs- und Spannungslevel auf die Spitze treibt, sondern mit einem dramaturgisch brillanten Clou überraschen wird, mit dem er gleichzeitig beide Seiten einer Medaille zeigen kann: die glänzende Schauseite, die repräsentative äußere Fassade, und die dazu im Kontrast stehende Realität der ungeschminkten Seite einer Beziehung, die man normalerweise verbirgt.

Der „Wahrheit“-Personenkonstellation – Isabelle und Daniel sind das seit langem verheiratete Ehepaar, Patrick und Laurence dessen langjährige Freunde – ist Zeller auch in „Die Kehrseite der Medaille“ treu geblieben.

Nur hat Patrick jetzt eine Neue an seiner Seite. Sie heißt Emma und ist sehr attraktiv. Natürlich gehen die alten Freunde Isabel und Daniel auf Distanz. Unglücklicherweise hat Daniel seine Frau überredet, die beiden zum Essen einzuladen. Dass der vorhersehbar nicht sehr erfreulich verlaufende Abend in dieser mit französischem Esprit geschriebenen Komödie für den Zuschauer zum Vergnügen wird, liegt nicht nur an den brillanten Dialogen, sondern auch an dem bereits erwähnten virtuosen Clou: Das Publikum hört die höfliche Konversation der vier Personen und die heimlichen, nicht immer sehr freundlichen Gedanken, die sie normalerweise voreinander verbergen.

Das Publikum darf sich auf eine rundherum gelungene Komödie freuen, auf intelligente Unterhaltung mit französischem Esprit und jenem Hauch von Schadenfreude, der wirklich guten Gesellschaftskomödien eigen ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Stadtkultur Bensheim.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Tourist-Info, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816, bei bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de. red

