Bensheim. Zum zweiten Obstbaumschneidekurs in diesem Jahr traf sich der Obst- und Gartenbauverein Bensheim mit Abstand und Maske auf dem Vereinsgrundstück am Eichelberg.

Nach dem beim Januartermin hauptsächlich der Pflanzschnitt an den im November gepflanzten sechs neuen Bäumen demonstriert wurde, ging es nun um den Schnitt von jungen und alten Hochstamm-Obstbäumen. Dass die heißen trockenen Sommer der letzten drei Jahre ihre Spuren an den Bäumen hinterlassen haben, sah man vor allem an den noch jungen Birnbäumen.

Sie hatten fast keinen Neutrieb aus dem letzten Jahr, aber viele Blütenknospen. Um das Wachstum neu anzuregen, wurden die kurzen Triebe erneut angeschnitten und ein Teil der Blütenknospen entfernt. Die Apfelbäume sind noch in einem besseren Zustand, da sie auch im letzten Jahr wenig Frucht hatten.

Hier reichte es, die Wasserschosse und alle nach innen wachsenden Äste zu entfernen. In drei Gruppen mit je einem Fachwart konnte so ein Großteil der Bäume geschnitten werden. Bei beiden Terminen waren in diesem Jahr einige neue Gesichter vertreten, die sich für den Obstbaumschnitt interessierten. Auch beim dritten Kurs am 13. März um 14 Uhr am Golfplatz sind Gäste und Interessierte willkommen. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos. Der theoretische Schnittkurs der für den 6. März geplant war, wurde wegen Corona auf den 31. Juli, eine Woche vor den Sommerschnitt, verlegt. Der Vortrag über Gartenkräuter von der Gartenakademie in Geisenheim ist auf Donnerstag, 1. Juli, verschoben.

Die Hauptversammlung des Vereins ist von Freitag, 12. März, auf Freitag, 26. Juni, verlegt. Ob und wie die Fahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt vom 10. bis 13. Juni stattfindet, wird sich bis Mitte des Monats ergeben.

Über weitere Änderungen des Jahresprogramms soll im Vereinsspiegel informiert werden. red