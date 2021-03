Bensheim. Die erste Reaktion auf die Öffnung des Weiherhausstadions (wir haben berichtet) ließ nicht lange auf sich warten. Die Jungen Liberalen freuen sich in ihrer Pressenotiz über die Entscheidung des Magistrats, das Weiherhausstadion wieder zu öffnen, und schreiben sich das Umdenken im Rathaus ein wenig auf die eigenen Fahnen.

Vorsitzender Lucas Knapp sagte dazu: „Unsere Initiative hat Früchte getragen. Noch am Tag der Schließung haben wir den Vorschlag gemacht, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen und gegebenenfalls das Stadion in den Abendstunden zu schließen. So wurde es nun auch gemacht, da sind wir stolz drauf.“

Petition gestartet

Die Julis hatten in der vergangenen Woche eine Petition gestartet, in der sie die Öffnung forderten, nach gut einer Woche hatte die Petition 549 Unterstützende. Dazu führt der Vorsitzende Lucas Knapp weiter aus: „Ich bedanke mich beim Magistrat, dass die Entscheidung nochmals überdacht wurde, für die meisten Jugendlichen, Familien und Erwachsenen ist dies eine riesige Erleichterung in diesen Zeiten.“ red