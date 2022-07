Die Jugend ist gefragt

Bensheim. Was bewegt die jungen Bensheimerinnen und Bensheimer? Wie gestalten Kinder und Jugendliche ihre Freizeit in Bensheim? Und was wünschen sie sich von der größten Stadt im Kreis Bergstraße?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um das herauszufinden, führt die Stadt Bensheim eine repräsentative Online-Befragung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren durch. Per Zufallsziehung wurden aus den 3000 Bensheimer Kindern und Jugendlichen 500 ausgewählt, um belastbare Aussagen über die Freizeitgestaltung und Angebote für die Jugend in Bensheim zu erhalten.

Die angeschriebenen Kinder und Jugendlichen können nun seit Freitag bis zum 24. Juli an der Online-Befragung teilnehmen – die Antworten sind ohne Personenbezug, eine Teilnahme ist über Laptop, Handy oder Tablet möglich und dauert zehn bis 15 Minuten.

Zukunft gemeinsam gestalten

„Alle politischen Fraktionen Bensheims, einige Schülervertretungen und Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen und Jugendarbeit haben an der Erstellung der 24 Fragen mitgewirkt. Damit möchten wir der Jugend in Bensheim eine Stimme geben, um darauf aufbauend die Zukunft in unserer Stadt gemeinsam zu gestalten“, bekräftigt Bürgermeisterin Christine Klein und hofft, dass sich möglichst viele Jugendliche an der Umfrage beteiligen. Die Befragung sei ein erster wichtiger Schritt, um weitere Formate zu schaffen, die den Jugendlichen in den politischen Raum holen, wo ihre Ideen in die Kommunalpolitik einfließen können.

Ein kleiner Teil der Online-Umfrage wird in den kommenden Tagen auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt veröffentlicht, an der sich alle beteiligen können.

Die Ergebnisse der Befragung werden den politischen Gremien sowie auf der Website der Stadt Bensheim nach Abschluss der Auswertung präsentiert. ps

Info: Informationen zur Jugendumfrage unter: www.bensheim.de/du-bist-gefragt