Bensheim. Im Rahmen ihrer jüngsten Fraktionssitzung hat sich die SPD-Fraktion genauer mit der Innenstadt beschäftigt. „Das Thema Innenstadt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Wahlprogramms für die kommende Kommunalwahl“, betont Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende Eva Middleton.

Ziel ist ein transparenter Neubau

Bereits als die Koalition von CDU, GLB und BfB in der Vergangenheit noch mit dem mehrgeschossigen neoklassizistischen Neubau eines Hauses am Markt beschäftigt war, habe die SPD einen städtebaulichen Wettbewerb beantragt, der einen Neubau am oberen Ende des Marktplatzes forderte, der lediglich den Höhenunterschied zwischen Marktplatz und Klodzkó-Platz überbrückt und damit den „Schorschblick“ erhält.

Für die SPD ist ein eingeschossiger transparenter Neubau mit Dachterrasse nach wie vor das Ziel. Ein Realisierungswettbewerb soll gestalterische Vorschläge dazu bieten. Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass ein Marktplatz der Zukunft mehr umfassen müsse. Dazu gehört für die Sozialdemokraten auch die Grundsanierung der Fachwerkhäuser an der Nordseite. „Unsere Innenstadt ist ein Kleinod und muss auch als solches behandelt werden“, so Fraktionsmitglied Heiko Moritz.

Es sei inakzeptabel, dem Verfall wertvoller Altbauten tatenlos zuzusehen. Für das von der MEGB erworbene ehemalige Kaufhaus Krämer erwarten die Sozialdemokraten zeitnah ein Nutzungskonzept, das unter anderem auch innerstädtisches Wohnen ermöglicht.

Die SPD-Fraktion äußert sich zufrieden mit dem Fortschritt der Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses. „Wir freuen uns, dass das Bürgerhaus bald wieder Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Stadt wird. Allerdings rücken dann auch Parktheater, Dalberger Hof, das Hoffartgelände und der Beauner Platz stärker in das Blickfeld der Stadtgestaltung“, bemerkt Thorsten Schrader, der die SPD im Bauausschuss vertritt. Für das Umfeld dieses Kultur- und Kongresszentrums fordert die SPD mehr Grün und eine Neugestaltung, die auch die Promenadenstraße zwischen Theater und Rinnentor einbezieht.

Sparkasse erhalten

Eine Revitalisierung des Neumarkts als Shopping-Zentrum sehen die Sozialdemokraten als unrealistisch, eine Beendigung des Leerstandes aber als unabdingbar. Notfalls müsse die Stadt das Gebäude erwerben, öffentliche Nutzungen sollten nach Auffassung der SPD auch die Überlegungen einbezogen werden.

Die Sparkasse möchten die Sozialdemokraten am derzeitigen Standort erhalten, wünschen sich allerdings einen Vorplatz, der als Eingangstor zur Innenstadt gestaltet wird. Wohnen in der Innenstadt wird von der SPD auch als wichtiges Thema gesehen, nur so bleibe nach Auffassung der Sozialdemokraten die Innenstadt lebendig. Eine reine Büro- und Geschäftsstruktur sei nicht zukunftsfähig.

Das alte Hospitalgelände müsse endlich einer Wohnnutzung zugeführt werden. Hier drängt, wie berichtet, die SPD auf zeitnahe Gespräche mit der Eigentümerin.

Dialog mit Handel und Gastronomie

Bei allen Entwicklungen der Innenstadt ist den Sozialdemokraten jedoch ein intensiver Dialog mit betroffenen Bürgern, Gastronomen und Einzelhändlern unverzichtbar. Das Gleiche gälte für Entwicklungen, die Jugendliche betreffen. „Die Stadt muss hier mit den Menschen sprechen, Raum für eigene Wünsche und Vorstellungen bieten und gemeinsam gute Lösungen erarbeiten. Nur auf diesem Weg bekommen wir eine Innenstadt, die wirklich allen Bürgern etwas zu bieten hat“, so Eva Middleton abschließend. red