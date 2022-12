Bensheim. Dana Golombek präsentiert den Kinderbuch-Kultklassiker „Hilfe, die Herdmanns kommen“ von Barbara Robinson und bietet mit ihrer szenischen Lesung am Donnerstag, 15. Dezember, um 20 Uhr im Parktheater Bensheim vorweihnachtliches Vergnügen für Jung und Alt. Begleitet wird die Schauspielerin von Juan Lucas Aisemberg, der an der Bratsche ausschließlich eigene Kompositionen zum Besten gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: Der ganze Stadtteil ist sich einig: Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie lügen, klauen, rauchen Zigarren (auch die Mädchen), haben schon mal einen alten Geräteschuppen in Brand gesetzt und können ein Klassenzimmer mithilfe ihrer halb wilden Katze in der Rekordzeit von drei Minuten völlig leer fegen. Dennoch haben sie es geschafft, sämtliche Hauptrollen in dem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten. Aber es kommt ganz anders, denn die Herdmanns übertragen die Weihnachtsgeschichte völlig unvoreingenommen in ihr eigenes Leben und wecken damit bei den Zuschauern ein ganz neues Verständnis für die Weihnachtsbotschaft.“

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Abos „Nah dran“ angeboten. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim.

Mehr zum Thema Lautertal Krippenspiel in Reichenbach Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtbibliothek Die frechen Bensheimer Wuselwatze gibt es jetzt auch als Hörspiel Mehr erfahren

Eintrittskarten unter anderem in der Tourist Information (Tel. 06251/8696101), bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de red