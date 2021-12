„Die Hängepartie erfolgreich beendet“

Bensheim. Mit großer Freude haben die Projektgruppe Zukunftssicherung LFS, der Förderverein Freunde der Liebfrauenschule Bensheim und die Stiftung Freunde der Liebfrauenschule die Nachricht von der geplanten Übernahme der Liebfrauenschule durch das Kolping-Bildungswerk Württemberg aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind sehr glücklich, dass es im zweiten Anlauf doch noch gelungen ist, einen Träger für die Schule zu gewinnen“, sagt Claudia von Falkenhayn erleichtert, die ab Sommer die Leitung der Projektgruppe übernommen hat. Damals hatten viele die Hoffnung auf eine Rettung der LFS schon aufgegeben.

„Wir haben uns intensiv an der Suche nach möglichen Trägern beteiligt und den Bieterprozess aktiv unterstützt. Mit dem heutigen Tag sind wir unserem Ziel, die Liebfrauenschule als Mädchenschule in christlicher Trägerschaft zu erhalten, ein großes Stück nähergekommen. Das Engagement hat sich gelohnt.“ Auf Initiative der Projektgruppe haben in den letzten Wochen politische und gesellschaftliche Organisationen, die katholischen Pfarrgemeinden Bensheims sowie Unternehmen ihre Unterstützung für den Erhalt der Schule erklärt. „Wir sind froh, dass die über ein Jahr dauernde Hängepartie erfolgreich beendet ist“, erklärt Brit Krüger, die Vorsitzende des Fördervereins Freunde der Liebfrauenschule. Der Verein und die Stiftung haben einen finanziellen Beitrag zugesagt, um den Übergang auf den neuen Träger auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu ermöglichen. „Unser Auftrag ist es, die Liebfrauenschule zu fördern. In diesem Sinn ist unser Beitrag gut angelegt“, ergänzt Martina Keil-Löw, die Vorsitzende der Stiftung. Verein und Stiftung werden auch in der Zukunft konkrete Projekte der LFS unterstützen und finanziell fördern.

„Die Schule hat wieder eine erfolgversprechende Perspektive, dafür haben wir gekämpft,“ betont Safia Shariff, die Vorsitzende des Schulelternbeirats. „Wir laden die Schülerinnen des nächsten 5. Klasse-Jahrgangs und ihre Eltern ein, sich im Januar die LFS anzuschauen und sich an der modernen, werteorientierten Schule anzumelden.“ red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2