Die „grüne Raute“ führt bis nach Walldürn

Bensheim. Von Bensheim nach Walldürn ins Madonnenländchen: Der Hauptwanderweg des Odenwaldklubs beginnt an der Bergstraße und durchquert den Odenwald von West nach Ost. Er führt in einem stetigen Wechsel auf und ab durch sechs Täler, an Feldern und Wiesen vorbei, durch ausgedehnte Wälder und durchquert die sehenswerten Städte Lindenfels, Erbach, Amorbach und endet in Walldürn im Madonnenländchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In fünf Etappen, über das Jahr verteilt, bietet der Odenwaldklub, als Jahreswanderweg 2022, diese Wanderung an. Die Organisation und Durchführung der ersten Etappe, von Bensheim nach Lindenfels (15,9 Kilometer) hat die Ortsgruppe Bensheim übernommen.

Am 24. April starten die Wanderer – Gruppe 1 um 8 Uhr und Gruppe 2 um 9 Uhr – am Bahnhof Bensheim. Der grünen Raute folgend, geht es durch die Altstadt, an der Lauter entlang, durch den Bassmannpark hinauf zum „Blauen Türmchen“. Hinab nach Zell, auf einem Hohlweg, den „Steiniger Weg“ durch den Märkerwald hinauf zum Schannenbacher Eck. Hier gibt es Linsensuppe mit Würstchen und kühle Getränke.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wunderschöne Ausblicke

Nun geht es hinab nach Schlierbach, wunderschöne Ausblicke in den Odenwald zeichnen diese Strecke aus. Zum Abschluss wird es noch einmal steil. Der letzte Kilometer führt uns in die Stadt Lindenfels mit seiner historischen Burganlage und dem einzigartigen Drachenmuseum. Der OWK Lindenfels empfängt und verwöhnt die Wanderer mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken.

Alternativ bietet der OWK Bensheim um 9.30 Uhr ab Bensheim Bahnhof eine Stadtführung (1,5 Stunden) an. Um 11 Uhr fährt ein Bus (Bahnhof Bensheim) hinauf zum Schannenbacher Eck. Das ist eine Möglichkeit, die Wanderung abzukürzen oder nach dem Essen weiterzufahren, hinauf nach Lindenfels.

Anmeldung ist bis zum 26. März möglich: bei der Tourist-Info Bensheim, Hauptstraße 53, Telefon 06251/869-6101 oder bei der Wanderführerin Erna Jarz Telefon 06251/69611. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3